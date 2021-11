Le nouveau monde d’Amazon commence à donner accidentellement de l’or gratuit

Capture d’écran : Amazon

Le nouveau monde d’Amazon est certainement habitué aux joueurs à trouver des exploits pour piller de l’or supplémentaire, mais hier, le MMO l’a porté à un tout autre niveau : le jeu lui-même a accidentellement commencé à distribuer des coffres d’or à certains joueurs.

New World s’est senti quelque peu maudit depuis sa sortie en septembre de cette année. Il semble que chaque semaine, il y ait une nouvelle raison pour laquelle Amazon doit annuler une sorte de catastrophe. Cela est généralement lié à l’économie complexe du jeu et aux joueurs rusés qui trouvent des moyens d’exploiter ses multiples problèmes de démarrage. Mais la calamité de cette semaine est entièrement du fait de l’éditeur. Comme le rapporte PC Gamer, les joueurs sur le serveur de l’UE se sont retrouvés à recevoir 300 000 pièces d’or plutôt généreuses.

Dans une déclaration publiée sur le site New World, un développeur appelé Lane a informé les joueurs de ce qui n’allait pas. Le problème a commencé lorsque, plutôt gentiment, le jeu a tenté de récupérer les impôts perdus pour les joueurs qui avaient fait face à des pannes précédentes. « Ce changement de base de données a accordé par erreur des sommes très importantes ne reflétant pas les montants prévus », a expliqué Lane. Il poursuit: « De nombreux joueurs ont ensuite dépensé cet argent, achetant souvent de grandes quantités d’articles au poste de traite. » Ce qui semble assez raisonnable.

Cependant, avec l’économie du Nouveau Monde apparemment si vulnérable, ils ne voulaient pas que cette récente débauche affecte leurs terres et ont décidé que la seule option était de mettre les serveurs hors ligne, puis de revenir en arrière.

Après examen, il était clair qu’il n’y avait pas de voie claire pour renverser uniquement les joueurs qui ont reçu de l’argent, car les effets secondaires étaient généralisés et impliquaient beaucoup plus de joueurs et de systèmes. Nous avons donc pris la décision de faire reculer les personnages, les entreprises et le poste de traite à 12h45 CET, juste avant la mise en œuvre de la modification de la base de données.