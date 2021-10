Le nouveau monde d’Amazon en crise de déflation, les joueurs commencent à faire du troc

Capture d’écran : Kotaku / Jeux Amazon

L’économie du nouveau jeu de rôle en ligne massivement multijoueur d’Amazon New World connaît des difficultés de croissance. Pour être plus précis, la devise sur laquelle l’économie est basée est au milieu d’une crise de déflation, obligeant les joueurs à troquer des objets plutôt que de dépenser leur pièce durement gagnée.

Pour ceux qui n’ont pas été en classe économique depuis une minute, la déflation, c’est quand il y a une baisse du prix des biens ou des services. Cette tendance est parfois liée à une rareté de l’argent au sein d’une économie. La monnaie dans le Nouveau Monde est actuellement si rare et, par conséquent, si précieuse, que les joueurs choisissent de troquer des biens plutôt que de se séparer de l’une de leurs pièces rares et précieuses.

Selon PlayerAuctions, les largages de monstres, la récupération et les quêtes n’offrent pas aux joueurs suffisamment de devises pour compenser le nombre de pièces utilisées. En conséquence, les prix des produits tels que les matériaux d’artisanat ont chuté parce que «la valeur de la monnaie est tellement plus élevée que la valeur des produits».

« Les métiers tels que 1000 lin, pour 600 minerai et 20 œufs, ou des outils en métal en étoile pour 40 barres d’acier, sont monnaie courante, comme ce que l’on s’attendrait à voir dans une société de chasseurs-cueilleurs », a déclaré PlayerAuctions.

G/O Media peut toucher une commission

Je ferais Blair Witch dans une forêt si je devais aussi payer la taxe foncière dans un jeu vidéo. Capture d’écran : Kotaku / Jeux Amazon

Ce phénomène présente un désastre potentiel pour les joueurs car le coût fixe de certains objets et actions peut transformer l’artisanat, la réparation et les taxes foncières en barrières coûteuses à l’entrée. Mike Fahey de Kotaku peut attester que la taxe d’habitation du jeu est une expérience particulièrement exaspérante, car la plupart des pièces que les joueurs gagnent peuvent être absorbées par les coûts de maintenance. Pourquoi quelqu’un voudrait-il implémenter des taxes dans un jeu vidéo me dépasse.

Si la crise de déflation se poursuit, il pourrait devenir encore plus difficile pour les joueurs de gagner de l’argent, explique PlayerAuctions. « Cette spirale descendante rend la génération de revenus encore plus difficile, car les professions dans le jeu génèrent peu ou pas de bénéfices car les prix des produits finis ou des matériaux d’artisanat sont devenus négligeables », a déclaré PlayerAuctions. Le site poursuit en suggérant que ce problème peut dissuader les joueurs de se connecter au jeu si leur progression dans une profession ne leur rapporte pas le paiement qu’ils méritent. C’est marrant comme l’art imite parfois la vie.