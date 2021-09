Le « Nouveau Monde » d’Amazon est déjà le nouveau jeu le plus joué de Steam en 2021

(Image Amazon)

Le nouveau monde tant attendu d’Amazon a été lancé sur Steam mardi matin, et dans les nouvelles qui devraient permettre aux dirigeants d’Amazon de respirer un peu plus facilement aujourd’hui, le buzz autour du jeu continue d’être solide.

Même avec les files d’attente sur les serveurs, New World est déjà le nouveau jeu Steam le plus joué en 2021. Le concurrent précédent, le simulateur de Viking suédois Valheim, a dépassé un peu plus de 500 000 joueurs simultanés en février. Au moment de la rédaction, SteamDB a fixé le pic de New World à 707.230.

Cela suffirait à placer New World au cinquième rang des joueurs simultanés sur Steam, derrière PlayerUnknown’s Battlegrounds, Counter-Strike: Global Offensive, Dota 2 et Cyberpunk 2077 de l’hiver dernier.

Au moment de la rédaction de cet article, New World a également fluctué entre 798 000 et 850 000 téléspectateurs sur le réseau Twitch appartenant à Amazon, avec des streamers comme Shroud et Fextralife jouant pour un public de milliers de personnes. Plusieurs streamers de haut niveau se sont spécifiquement associés à Amazon pour organiser des promotions gratuites, ce n’est donc pas entièrement organique, mais c’est toujours un chiffre impressionnant à jeter.

New World n’est que le troisième jeu vidéo original d’Amazon Game Studios, malgré des années d’efforts et de faux départs, et son lancement a été largement perçu comme un moment décisif pour les ambitions d’Amazon en tant que développeur de jeux grand public.

Dans New World, les joueurs incarnent des survivants naufragés sur la mystérieuse île d’Aeternum, dans une histoire alternative basée à peu près sur la Terre du XVIIe siècle. Sur Aeternum, les forces magiques sont pour la plupart incontrôlables depuis des siècles, ce qui a créé à la fois des miracles et des monstres au fil du temps. Les joueurs doivent se regrouper en trois factions – les Maraudeurs, le Syndicat et le Pacte – pour se protéger à la fois contre les indigènes hostiles d’Aeternum et entre eux.

C’est un choix un peu étrange pour Amazon, car New World est un jeu de rôle en ligne massivement multijoueur (MMORPG), un sous-genre actuellement dominé par World of Warcraft et Final Fantasy XIV. Contrairement à ces deux jeux, cependant, New World propose un système de combat en temps réel et n’a aucune sorte de classes de personnages.

Au lieu de cela, votre personnage gagne des points d’attribut de base au fur et à mesure que vous montez de niveau, que vous pouvez répartir entre cinq statistiques principales, et vous pouvez développer des professions de collecte, d’artisanat et de raffinage comme bon vous semble. De même, combattre avec l’une des armes du jeu rapporte lentement des points d’expérience vers la maîtrise de cette arme spécifique. C’est une approche ouverte qui rappelle un jeu Elder Scrolls.

En règle générale, les MMORPG sont parmi les jeux les plus difficiles à évaluer équitablement. Ils sont délibérément construits pour durer longtemps, et beaucoup d’entre eux changent radicalement une fois que vous atteignez leur fin de partie. New World a un niveau maximum de 60, et peu ou pas de personnes seront en mesure d’atteindre ce point avant le week-end à venir. Amazon lui-même recommande aux critiques de plonger au moins 40 heures dans le Nouveau Monde avant d’essayer d’écrire à ce sujet, ce qui semble tout à fait juste.

En tant que tel, il n’y a pas beaucoup de critiques réelles du jeu pour le moment. Il existe quelques aperçus critiques, tels que ceux de PCMag, mais au moment de la rédaction, la page Metacritic de New World est un gros “à suivre”. Une évaluation critique appropriée (comme la nôtre) va devoir attendre un peu.

New World souffre actuellement des problèmes typiques du premier jour rencontrés par tout jeu en ligne, tels que les files d’attente de serveurs, qui le font “bombarder” sur Steam. Beaucoup de gens veulent jouer à New World en ce moment, mais ne peuvent pas, et trouvent leur propre façon d’exprimer cette frustration.

Lisez une mise à jour concernant le lancement du nouveau monde #NWstatus ???? https://t.co/KklxZUYlzf pic.twitter.com/5czKf72Tbw – Nouveau monde (@playnewworld) 28 septembre 2021

Il est un peu étrange qu’Amazon, la maison d’Amazon Web Services, ait des problèmes de file d’attente avec New World, mais c’est aussi assez typique pour tout jeu en ligne au lancement. La plupart des studios choisiront d’avoir des files d’attente au cours de la première semaine de leur jeu plutôt que d’étendre la capacité de leur serveur, car c’est globalement moins cher pour les développeurs. Il est perçu comme un pari plus sûr de supposer que votre population va baisser et se stabiliser que de supposer que tout le monde dans votre audience du premier jour restera dans les parages.

Je dois également me demander dans quelle mesure la popularité initiale de New World est due au fait qu’Amazon a choisi une fenêtre de sortie très solide par ce qui a dû être un pur accident. World of Warcraft, le champion en titre des MMORPG américains, a discrètement saigné les joueurs et les talents en coulisses pendant la majeure partie de l’année dernière.

Cela est dû à la fois à des mises à jour ternes de son expansion actuelle et à une série de révélations sur la culture d’entreprise du développeur Activision Blizzard, cette dernière ayant abouti à un procès intenté par l’État de Californie contre Activision Blizzard en juillet. Bien qu’il soit trop tôt pour dire que World of Warcraft est en danger de fermeture – il aurait perdu la moitié de sa base de joueurs au cours des quatre dernières années, ce qui le place toujours confortablement à 26 millions d’utilisateurs actifs par mois – beaucoup d’utilisateurs dédiés, élevés -Les fans de WoW de profil ont récemment trouvé des excuses pour découvrir d’autres jeux.

Final Fantasy XIV a hérité de la plupart de ces joueurs, mais si la phase finale de New World peut garder les gens intéressés, elle est peut-être apparue au bon moment pour constituer une réelle menace pour WoW.