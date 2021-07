Le nouveau monde d’Amazon fait mourir des GPU haut de gamme coûteux

Les joueurs découvrent un nouveau monde de défaillance matérielle graphique. Image : Amazon/EVGA/Kotaku

Le MMO New World souvent retardé d’Amazon Games a lancé sa version bêta fermée hier avant son lancement le 31 août. Des milliers de joueurs ont obstrué les serveurs du jeu fantastique historique, provoquant de longues files d’attente de connexion dans tous les mondes du jeu. Cependant, certains joueurs ont obtenu beaucoup plus que ce qu’ils avaient prévu, car des rapports ont fait état de cartes vidéo EVGA RTX 3090 haut de gamme et difficiles à trouver qui sont mortes pendant le jeu. Mettre à jour: Amazon Games a publié une déclaration concernant le problème du GPU.

Imaginez dépenser près de 2 000 $ (ou plus sur le marché secondaire) pour l’une des cartes graphiques les plus puissantes que vous puissiez acheter, démarrer un tout nouveau jeu et entendre un son « pop » lorsque votre écran devient noir. Cela semble être ce qui arrive aux propriétaires de cartes graphiques EVGA GeForce RTX 3090 FTW3 lorsqu’ils jouent à la version bêta fermée de New World. Des rapports sur la combinaison du jeu et de la carte provoquant une défaillance matérielle apparaissent sur Reddit, sur Steam, dans les forums d’EVGA et dans les forums officiels du jeu. Un utilisateur, qui s’appelle Goatz sur les forums New World, a signalé qu’il avait un dé de carte EVGA lors du test alpha du jeu plus tôt cette année. EVGA a remplacé la carte, seulement pour la voir mourir à nouveau pendant la bêta fermée actuelle.

Ainsi, après avoir appuyé sur le bouton de lecture pour la version bêta de New World, le jeu a commencé à se charger, suivi immédiatement d’une augmentation de la vitesse des ventilateurs à 100%, d’un FPS tombant à 0, puis de mes moniteurs s’éteignant et ma carte vidéo n’est plus détectée. J’ai donc redémarré le PC et tout semblait bien fonctionner. J’ai même essayé quelques autres jeux pour m’en assurer et je n’ai eu aucun problème. Donc, j’appuie à nouveau sur New World et la même chose se produit, mais cette fois, j’ai entendu un bruit fort et maintenant, mon 3090 ne dépassera pas le POST au démarrage.

Le problème de Goatz fait écho à celui des autres joueurs dont les cartes EVGA 3090 ont échoué. Parfois, l’échec se produit au milieu de la lecture. D’autres fois, cela se produit en attendant dans la file d’attente de connexion de New World. Les fans des cartes graphiques se mettent à overdrive, ce qui indique généralement une charge de travail particulièrement lourde, puis l’écran devient noir. Certains utilisateurs signalent qu’ils peuvent redémarrer après l’apparition de l’écran noir. D’autres décrivent un bruit de claquement, après quoi la carte graphique ne fonctionne plus du tout.

L’EVGA GeForce RTX 3090 FTW3 Ultra, une belle carte graphique quand elle n’est pas morte. Photo : EVGA

G/O Media peut toucher une commission

Heureusement, le problème semble isolé sur les cartes EVGA GeForce RTX 3090 FTW3. Les GPU Nvidia sont commercialisés dans plusieurs modèles chez de nombreux fabricants, et les échecs semblent limités à l’EVGA. Les propriétaires d’autres marques de cartes RTX 3090 doivent être en clair.

Le problème étant limité à un seul modèle de carte signifie également qu’il s’agit d’un problème matériel et non d’un problème avec le Nouveau Monde d’Amazon en général. Il semble qu’il y ait un défaut quelconque dans les cartes FTW3 d’EVGA, et l’environnement de New World se trouve juste à avoir la bonne combinaison de paramètres et d’appels GPU pour éliminer le problème. Kotaku a contacté EVGA et Amazon Games pour commentaires, mais n’a pas reçu de réponse immédiate.

Notez que le forum de support de jeu de New World répertorie un problème connu avec les cartes vidéo atteignant 99% de charge GPU pendant la lecture. Le correctif suggéré consiste à activer V-Sync pour les cartes basées sur Nvidia ou Radeon Enhanced Sync pour les cartes AMD, ce qui limite la fréquence d’images du jeu, l’empêchant de devenir incontrôlable.

Si vous possédez une carte EVGA GeForce RTX 3090 FTW3, félicitations pour avoir l’une des cartes graphiques les plus puissantes et les plus difficiles à trouver sur le marché sur votre ordinateur. Marquez la page d’assistance d’EVGA et évitez peut-être New World jusqu’à ce que le fabricant de cartes comprenne ce qui se passe.

Mise à jour 21/07/2021 18h30 HE : Dans une déclaration envoyée à Kotaku, Amazon Games a déclaré que bien qu’ils aient reçu des rapports de défaillances matérielles de la part des joueurs, la bêta fermée de New World est sûre à jouer.

Hier, des centaines de milliers de personnes ont joué à la bêta fermée du Nouveau Monde, avec des millions d’heures de jeu au total. Nous avons reçu quelques rapports de joueurs utilisant des cartes graphiques hautes performances rencontrant une défaillance matérielle lors de la lecture de New World. New World effectue des appels DirectX standard fournis par l’API Windows. Nous n’avons vu aucune indication de problèmes généralisés avec les 3090, que ce soit dans la version bêta ou pendant nos nombreux mois de tests alpha. Vous pouvez jouer en toute sécurité à la bêta fermée du Nouveau Monde. Afin de rassurer davantage les joueurs, nous allons implémenter aujourd’hui un patch qui limite les images par seconde sur notre écran de menu. Nous sommes reconnaissants pour le soutien que New World reçoit des joueurs du monde entier, et nous continuerons à écouter leurs commentaires tout au long de la bêta et au-delà.

Bien qu’il ne résolve pas directement les défaillances de la carte EVGA, le plafonnement de la fréquence d’images de l’écran de menu devrait empêcher les GPU de toutes sortes de passer en surmultipliée, rendant ainsi les choses un peu plus sûres pour les propriétaires d’EVGA.