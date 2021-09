Le “Nouveau Monde” d’Amazon ne vous laissera pas nommer un personnage après Jeff Bezos

in

New World d’Amazon Games est un véritable succès, et il semble que le studio prévoyait que les amateurs de mèmes y participeraient. Puisque, eh bien, vous ne pouvez pas nommer un personnage après le fondateur et président exécutif d’Amazon Jeff Bezos, a rapporté PC Gamer mardi.

Ni « Bezos » ni « Amazon » ne peuvent apparaître dans les noms de personnages. Il en va de même pour les variantes comme « Bez0s », « JeffB » ou « Be Zos », car toutes donnent un message affirmant qu’elles « ne peuvent pas être utilisées » – Amazon Games y a clairement beaucoup réfléchi. Cependant, il n’est pas rare que les MMORPG interdisent des noms spécifiques dès le départ.

Par exemple, Final Fantasy XIV ne laissera pas les joueurs nommer leurs personnages « Cloud Strife » car c’est le protagoniste de Final Fantasy VII. Bien sûr, de nombreuses insultes offensantes et un langage fanatique ne sont jamais non plus autorisés dans ce genre de jeux. Mais le fondateur de la société mère d’un jeu ? C’est un nouveau.

Il est temps de #PlayNewWorld ! Rejoignez le ⚔️ combat pour ⛰️Aeternum et découvrez les merveilles surnaturelles qui vous attendent à chaque coin de rue ! pic.twitter.com/KfZGD3pEOY – Nouveau monde (@playnewworld) 28 septembre 2021

Il n’est pas très surprenant qu’Amazon Games veuille réprimer tous les mèmes potentiels avant qu’ils ne se produisent, car le studio n’a pas le meilleur bilan. Son premier effort était un bagarreur en équipe Breakaway qui a été annulé avant sa sortie. Puis l’année dernière, Crucible a fait des critiques cinglantes avant d’être rapidement fermé. Alors oui, New World est la première success story du studio. Jusqu’ici, en tout cas.

Écrit par Kyle Campbell au nom de GLHF.

