Le nouveau monde d’Amazon suspend l’économie pour arrêter les tricheurs, Dupe Glitch

Capture d’écran : Amazon Game Studios

Le dernier bug révolutionnaire de New World permet aux joueurs de dupliquer des objets. Amazon a verrouillé l’ensemble de l’économie du MMO (à nouveau) après que les joueurs concernés ont commencé à publier des informations sur la situation sur ses forums officiels. Au moment de la publication, les joueurs du Nouveau Monde ne peuvent pas envoyer d’argent, échanger avec d’autres joueurs, accéder au poste de traite ou utiliser la trésorerie de la guilde.

Comme PC Gamer l’a signalé à l’origine, certains joueurs du Nouveau Monde étaient impatients d’exploiter le problème à leur propre profit. Cela a eu un effet particulièrement dévastateur sur l’économie du trophée (un objet qui confère des avantages passifs lorsqu’il est placé dans la maison d’un joueur). Les trophées ont été dupliqués et vendus bien en deçà de leur valeur habituelle, bouleversant les joueurs qui y ont investi sans utiliser de triche. Des trophées qui valaient soi-disant 40 000 se vendaient sur le marché aujourd’hui pour environ 10 000. Aie.

Le responsable de la communauté de New World a déclaré que les développeurs étaient au courant d’un exploit de duplication et que l’équipe travaillait à enquêter. Entre-temps, toutes les formes de transferts de richesse seraient désactivées. Ils ont également noté que tous les joueurs qui utilisent le glitch seront « sanctionnés », bien qu’ils n’aient pas précisé ce que cela pourrait impliquer.

Comme d’habitude, les joueurs en ont un tout à fait normal sur les forums officiels. Certains ont déclaré leur intention de quitter le jeu, tandis que d’autres ont noté que New World se sentait comme un concept prometteur avec un potentiel gaspillé. Cette triche de duplication était bouleversante pour certains joueurs car ils avaient passé des semaines à chercher des réalisations dans le jeu que les exploiteurs avaient gagnées en un temps beaucoup plus court.

Ce n’est pas la première fois qu’Amazon Game Studios doit réinitialiser l’ensemble de l’économie du Nouveau Monde à cause d’un exploit. Plus tôt ce mois-ci, les joueurs ont découvert qu’ils pouvaient dupliquer l’or en collant une certaine chaîne de code HTML dans la boîte de discussion. Leur équipe communautaire a ensuite également fermé l’économie et menacé de punir tous les joueurs qui utilisaient l’exploit. Jusqu’à présent, il ne semble pas que les menaces aient empêché une deuxième série de tricheurs de jouer à l’économie désormais tristement exploitable du MMO.

Les développeurs n’ont pas encore relancé l’économie.