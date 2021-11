Capture d’écran : Nouveau monde

Après qu’un exploit a été découvert au cours du week-end qui a d’abord permis aux joueurs d’envoyer des images dans la boîte de discussion, de frapper d’autres joueurs sans le savoir et de dupliquer l’or, Amazon est intervenu et a pris des mesures drastiques.

Alors que les images et les coups de pied ont été traités via une mise à jour, les efforts pour reprendre le contrôle de l’économie du jeu ont convaincu Amazon d’aller un peu plus loin et de désactiver « toutes les formes de transferts de richesse ».

Postant sur les forums du jeu, un community manager écrit :

Salut tout le monde, Nous sommes conscients d’un possible exploit de duplication d’or qui circule et nous désactivons temporairement toutes les formes de transfert de richesse entre les joueurs (c. Tout joueur qui s’est engagé dans l’utilisation de cet exploit sera poursuivi. Une fois que l’exploit de duplication de l’or aura été étudié et que nous serons prêts à réactiver le transfert de richesse, nous mettrons à jour cet article. Merci pour votre compréhension.

C’est certainement une façon de remettre votre économie sur les rails. Et bonne chance avec toute la partie « Tout joueur qui s’est engagé dans l’utilisation de cet exploit sera poursuivi », car je vais supposer qu’avec l’exploit ouvert et public depuis si longtemps que beaucoup de gens en ont profité ce.

L’exploit a été découvert pour la première fois au cours du week-end, lorsque les joueurs ont découvert qu’ils pouvaient utiliser du HTML dans les boîtes de discussion du jeu pour exécuter du code. Tout en s’amusant au départ à spammer des images de trucs comme des saucisses, les gens ont rapidement découvert qu’ils pouvaient prendre des mesures plus malveillantes en utilisant l’exploit, comme donner des coups de pied à d’autres joueurs.

Il a ensuite été découvert qu’en faisant croire au jeu qu’ils venaient d’obtenir un objet qui déclencherait un état d’achèvement de quête, les joueurs pouvaient gagner de l’or simplement en jetant du code HTML, et le faire encore et encore. Ce qui est amusant pour le joueur individuel, mais peut complètement faire dérailler l’économie gérée d’un jeu vidéo en ligne, d’où l’intervention.