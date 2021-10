Le nouveau monde obtient des costumes d’Halloween

Bien que le populaire MMO New World d’Amazon n’organise pas d’événement complet pour Halloween, il donne au moins aux joueurs une chance de se déguiser pour l’occasion. Une poignée de nouveaux costumes sur le thème d’Halloween ont été ajoutés à la boutique en jeu pour la saison, ainsi que de nouveaux skins d’armes et un décor de logement magique.

L’un des nouveaux objets sera disponible gratuitement : la Happy Lantern de Scapegrace Jack, une décoration de maison qui peut être échangée dans la boutique du jeu jusqu’au 15 novembre. Tous les autres objets peuvent être achetés avec Marks of Fortune, New World’s devise premium qui doit être achetée avec de l’argent réel.

Les skins d’armure incluent le pimpant Bloodthirsty Count, le Suaire du Pharaon ressemblant à une momie, qui se vendent tous les deux à 14 000 Marks, et le Skeletal Chevalier à crâne masqué qui est un peu plus cher à 16 000 Marks. Chaque costume comprend un ensemble complet de skins qui peuvent être appliqués séparément sur divers vêtements ou tous ensemble comme un ensemble.

Les skins d’armes incluent le marteau de Frankenstein, la rapière squelettique, le sanglier cramoisi, le bâton de la veuve noire et la grande hache de la malédiction du pharaon. Un certain nombre de masques devraient également être ajoutés au magasin le 26 octobre – vous pouvez voir tous les nouveaux produits cosmétiques et leurs prix sur la page de mise à jour du magasin ici.

Les nouveaux éléments de logement comprennent plusieurs versions d’une citrouille-lanterne traditionnelle, des objets de sorcellerie comme un balai enchanté et un chaudron bouillonnant, et des détails effrayants tels qu’un candélabre hanté et une pierre tombale volée.

Tous les nouveaux articles du magasin sont disponibles dès maintenant, à l’exception des masques, et tous les articles seront disponibles jusqu’au 15 novembre.

GameSpot peut percevoir une commission sur les offres de vente au détail.