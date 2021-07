Le nouveau moniteur de HP a une webcam intégrée pour faciliter les appels vidéo | La technologie

HP a introduit deux moniteurs destinés à des publics différents. Le premier est conçu pour les utilisateurs qui télétravaillent et le second pour tout utilisateur qui souhaite profiter du contenu ou étudier.

HP vient de présenter deux nouveaux moniteurs, les deux équipes ont des fonctionnalités intéressantes. Même s’il est vrai que l’intégration d’une caméra dans le châssis d’un moniteur est quelque chose qui attire toujours l’attention. C’est exactement ce qu’ils ont fait avec l’un d’eux et ce qu’ils veulent, c’est faciliter la visioconférence.

Ce moniteur spécifique s’appelle HP E24mv G4 FHD, un nom assez long et loin d’être facile, mais il fait référence au fait qu’il fait presque 24 pouces et que la résolution est Full HD ou 1 920 x 1 080 pixels.s. Quant à la technologie de la dalle, elle est IPS donc elle a des angles de vision larges et des couleurs plus que correctes.

Intègre une webcam de 5 mégapixels qui se déploie depuis le haut du moniteurSa conception rappelle assez le système de caméra mobile des terminaux tels que le OnePlus 7 Pro. De plus, il dispose également d’un microphone et de haut-parleurs intégrés, de sorte qu’il n’a pas besoin d’éléments externes lors des appels vidéo.

En fait, ce moniteur est certifié par Zoom. Cette certification permet de passer des appels vidéo en utilisant cette application de manière beaucoup plus simple.. De plus, lorsque l’on se retrouve dans une situation où le télétravail et les appels vidéo ont gagné en présence, cela peut être très utile.

L’autre moniteur qu’ils ont présenté est le HP M27fd USB-C, c’est le même que le modèle précédent, il a un nom extrêmement long. C’est un ordinateur avec un écran de 27 pouces et une résolution Full HD, il est conçu pour étudier ou consommer du contenu multimédia. Il n’a pas la caméra pour les appels vidéo ni les haut-parleurs, sa principale caractéristique est qu’il possède la certification Works With Chromebook.

Cette certification fait référence au fait qu’il s’agit d’un moniteur 100% compatible avec les ordinateurs Chromebook. de Google et a été testé par Mountain View pour garantir la compatibilité.

Ce que cela implique, c’est qu’il s’agit d’un appareil conçu pour se connecter à des appareils avec Chrome OS, il n’a donc pas besoin de configuration supplémentaire. Tout ce que vous avez à faire est de connecter le Chromebook à l’aide du port USB-C et le tour est joué. De plus, ce port USB-C transmettrait des données et chargerait le Chromebook en même temps.

Le moniteur FHD HP E24mv G4 arriverait en Espagne en septembre et le ferait au prix de 239 euros.

Le moniteur HP M27fd USB-C arriverait en Espagne en novembre et le ferait au prix de 299,99 euros.