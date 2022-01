Le nouveau moniteur M8 de Samsung dispose d’un hub intégré pour la maison intelligente

Samsung arrive au CES avec deux moniteurs haut de gamme destinés à des publics très différents. Comme le note The Verge, la société commence avec le Smart Monitor M8. L’écran 4K de 32 pouces offre des fonctionnalités TV comme ses prédécesseurs, mais comprend désormais un hub SmartThings pour contrôler les appareils domestiques intelligents compatibles directement depuis votre écran. Il est également mieux adapté aux chats vidéo grâce à une webcam magnétique SlimFit incluse que vous pouvez utiliser avec Google Duo et d’autres applications.

Le M8 peut également servir de plate-forme pour les services de streaming de jeux (encore sans nom), avec prise en charge de la manette de jeu sans fil. Plus de détails se rapprochent du lancement, a déclaré Samsung. Workspace regroupe également Microsoft 365 et d’autres services de productivité cloud en un seul espace.

Samsung n’a pas mentionné de prix ni de date de sortie pour le Smart Monitor M8. Bien qu’il soit plus petit que le M7 de 43 pouces (normalement 600 $), les fonctionnalités de la maison intelligente et la webcam pourraient maintenir le prix relativement élevé.

L’autre écran peut cependant coûter moins cher que les modèles précédents. Samsung a également dévoilé un moniteur de jeu Odyssey Neo G8 de 32 pouces qui devrait être beaucoup plus petit que le Neo G9 de 49 pouces tout en préservant la courbe 1000R prononcée, la technologie mini-LED, le taux de rafraîchissement de 240 Hz et une luminosité maximale de 2 000 nits. Il passe même à une résolution 4K – il s’agit du premier moniteur 4K à prendre en charge 240 Hz et un temps de réponse de 1 ms en pixels, selon Samsung. La prise en charge à la fois de G-Sync de NVIDIA et de FreeSync Premium Pro d’AMD devrait réduire au minimum les artefacts de déchirure.

Il n’y a aucune mention de prix ou de date d’expédition pour l’Odyssey Neo G8. Compte tenu de la réduction de la taille, il ne sera pas surprenant que l’écran coûte moins que le G9 à 2 500 $, même avec la bosse de résolution.

