Le nouveau moniteur presque carré de LG pourrait aider à réduire vos douleurs au cou

Le moniteur LG DualUp a été annoncé avec un rapport d’affichage unique presque carré de 16:18. Il permet aux utilisateurs de PC d’avoir deux programmes exécutés l’un sur l’autre, ce qui pourrait réduire la fatigue du cou. Les prix et les dates de sortie spécifiques n’ont pas été annoncés.

LG a annoncé de nouveaux moniteurs de travail pour PC avant le CES 2022. L’un d’entre eux, le LG DualUp Monitor, a ce qui pourrait être l’un des designs les plus uniques que nous ayons vus, et il pourrait être pratique pour les travailleurs qui effectuent plusieurs tâches sur leurs moniteurs.

Le moniteur LGDualUp a une résolution de 2 560 x 2 880. Plus important encore, le rapport hauteur/largeur de l’écran est presque carré, à 16:18. LG indique que cela permet au moniteur d’exécuter deux programmes empilés l’un sur l’autre comme s’ils fonctionnaient sur deux moniteurs de 21,5 pouces en mode paysage typique.

Alors que de nombreuses personnes utilisent plus d’un moniteur à la maison ou au bureau pour travailler ou jouer, le moniteur LG DualUp leur permettra d’utiliser deux programmes sans avoir besoin de bouger leur cou pour regarder les écrans, ce qui en théorie pourrait causer des douleurs au cou. .

Les travailleurs peuvent exécuter un programme d’édition en bas de ce moniteur tout en voyant les résultats en haut. Les joueurs pourraient, en théorie, jouer à leur titre de bataille royale préféré en haut et consulter leur discussion Discord avec leurs coéquipiers dans la moitié inférieure de l’écran.

Le moniteur LG DualUp est également livré avec le support LG Ergo, qui se fixe à la plupart des bureaux et tables pour économiser de l’espace sur le bureau. Il est également livré avec des haut-parleurs stéréo, deux ports HDMI, un DisplayPort, un port USB en amont et deux ports USB en aval.

La société a également annoncé le LG UltraFine Display. Le moniteur 16:9 de 31,5 pouces a une résolution de 3 840 x 2 160. Il s’agit du premier moniteur LG avec un panneau IPS Black, qui a des tons noirs plus profonds et plus réalistes pour un meilleur affichage global. Il prend en charge un capteur d’auto-étalonnage amovible pour contrôler les couleurs de l’écran et prend en charge AMD FreeSync pour une meilleure expérience de jeu. Le moniteur peut passer d’un aspect paysage typique à une configuration portrait verticale large.

La société n’a pas encore annoncé de prix ni de date de sortie spécifique pour les moniteurs LG DualUp ou LG UltraFine. Espérons que nous obtiendrons plus d’informations sur ces moniteurs de travail dans un proche avenir.

