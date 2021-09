Le nouveau moteur de Ferrari vaut ’10-15hp’, mais pourrait être retardé

in

Le nouveau groupe motopropulseur de Ferrari devrait donner à la Scuderia environ “10 ch de plus”, mais il ne sera pas prêt avant la Turquie, ou même Austin.

Ferrari est en retrait en ce qui concerne son moteur depuis 2019 et ce scandale de tricherie, qui irrite toujours le patron de l’équipe Mattia Binotto.

Les rivaux de la Scuderia ont allégué qu’ils trompaient le capteur de débit de carburant ou brûlaient de l’huile du refroidisseur intermédiaire, ce qui a conduit à plusieurs directives techniques de la FIA et à une enquête.

Les conséquences de cela se sont fait sentir tout au long de 2020, Ferrari n’ayant pas remporté un seul grand prix et s’effondrant à la sixième place du championnat des constructeurs.

Améliorant diverses parties de leur groupe motopropulseur jusqu’à cette saison, Ferrari a montré un meilleur rythme, combattant McLaren pour la troisième place du championnat des constructeurs.

Mais, avec d’autres mises à niveau du moteur à venir en Turquie ou à Austin, la Scuderia peut s’attendre à un boost de “10 ch”.

Le journaliste d’Auto Motor und Sport Michael Schmidt rapporte que « la nouvelle Ferrari PU arrivera probablement au GP de Turquie.

« Des reconstructions massives sont nécessaires. L’ensemble du système électrique sera converti d’un système de 400 à 800 volts.

“Ils parlent de 10-15 ch et cela pourrait être un avantage.”

Mais alors que Ferrari espère avoir le nouveau moteur à temps pour le Grand Prix de Turquie, ses débuts pourraient être retardés jusqu’au Grand Prix des États-Unis.

Expliquant cela, Schmidt a déclaré qu’il y avait “des problèmes avec tout le transport, car le nouveau groupe motopropulseur est considéré comme un transport de” marchandises dangereuses “et tout doit être à nouveau déclaré car il s’agit d’un système électrique différent”.

Il y avait eu des questions quant à savoir si Ferrari ferait avancer les mises à jour de Monza, leur course à domicile, mais Binotto a déclaré à Motorsport Italy qu’il n’était tout simplement pas prêt.

“Ce moteur n’était pas prêt pour Monza, si le développement avait été disponible, nous l’aurions probablement déjà introduit ici”, a déclaré l’Italien. « Nous l’utiliserons dès qu’il sera utilisable.

Quant à savoir pourquoi Ferrari n’a pas modifié le calendrier pour l’avoir à temps pour le GP d’Italie, il a répondu : « La réponse est simple, car il s’agit d’un développement né pour 2022 et que nous essayons d’anticiper dès que possible, pas seulement pour exploiter ses caractéristiques sur la piste, mais aussi pour acquérir de l’expérience pour l’année prochaine. J’espère qu’il arrivera dans les prochaines courses.

Avec Ferrari P4 et P6 à Monza et incapable de défier McLaren pour la victoire, Binotto avait précédemment concédé que Ferrari avait environ 20 chevaux de moins que les voitures McLaren à moteur Mercedes lors de leur course à domicile.

