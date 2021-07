Le nouveau moteur de Sebastian Vettel ne suffit pas pour faire un “grand pas”

Sebastian Vettel a un nouveau moteur pour le Grand Prix de Grande-Bretagne, mais ne pensait pas qu’il aurait pu le propulser bien mieux que la 10e place en qualifications.

C’est la position qu’occupera le pilote Aston Martin sur la grille pour les débuts des “qualifications sprint”, le nouveau format que la Formule 1 teste à Silverstone.

Les qualifications se sont déroulées vendredi soir devant une foule nombreuse, le Grand Prix de Grande-Bretagne étant une épreuve test officielle pour le retour des spectateurs sur les sites sportifs au Royaume-Uni.

Cela signifie une action compétitive sur les trois jours du week-end de course avec la « course » de sprint de 17 tours le samedi après-midi, dont le résultat déterminera l’ordre de départ de l’événement principal de dimanche.

Après quelques performances prometteuses en Q1 et Q2, Vettel a vu sa première tentative en Q3 supprimée pour avoir dépassé les limites de la piste – mais a finalement pensé que sa place P10 était à peu près correcte en termes de performances de la voiture.

“Cela rend le vendredi un peu plus intéressant”, a été la réaction de Vettel au nouveau format.

« Je pense que nous avons eu une séance décente. Évidemment, si vous arrivez en Q3, vous ne voulez pas être 10e mais nous étions 10e à la fin, donc dommage que nous n’ayons pas pu vraiment nous améliorer. C’est très serré.

“J’étais très content du tour en Q2, donc nous aurions peut-être pu obtenir P9, mais je pense que P9, P10 était de façon réaliste ce que nous pouvions obtenir.

« Un peu dommage mais il nous manque juste ces un ou deux dixièmes pour faire un grand pas et un grand bond en avant. J’espère un bon départ et une course amusante – ce sera beaucoup plus court que d’habitude.

Le directeur de l’équipe Aston Martin, Otmar Szafnauer, a confirmé le changement de moteur Mercedes, de turbo et de MGU-H par Vettel pour ce week-end.

“Sebastian était plus satisfait de sa voiture et a bénéficié de quelques dixièmes d’avantage d’un nouveau moteur”, a déclaré Szafnauer dans le communiqué de presse de l’équipe.

Il a également confirmé qu’il y avait eu des “difficultés techniques” avec la voiture de Lance Stroll en FP1, avec le Canadien “gêné par un survirage à Maggotts et Becketts” en Q2, ce qui signifiait qu’il ne pouvait pas rejoindre Vettel en Q3.

Stroll sera 15ème sur la grille pour les qualifications de sprint et a déclaré que sa séance n’était “pas géniale – nous étions juste lents depuis le début du week-end”.

