Le nouveau moteur Ferrari arrive “très bientôt”, selon Binotto

Mattia Binotto dit que le moteur amélioré de Ferrari sera disponible “très bientôt”, mais le patron de l’équipe Scuderia ne peut pas dire exactement quand.

Des rapports sur le moteur amélioré de Ferrari, estimé à entre « 10 et 15 hp », ont circulé ces derniers mois.

Mais à ce jour, le moteur n’a pas encore reçu le feu vert.

Alors que l’on pensait que Ferrari ferait pression pour qu’il soit prêt pour sa course à domicile, le Grand Prix d’Italie, cela ne s’est pas produit en en parlant puis en faisant ses débuts au Grand Prix de Turquie.

Même cela, cependant, est incertain selon Binotto.

Il a expliqué : « Nous travaillons très dur pour qu’ils soient prêts le plus tôt possible.

« C’est un changement de technologie du côté hybride.

“Pour les introduire, nous devons d’abord transporter les matériaux et, étant des matériaux dangereux, nous avons besoin d’homologations et de certifications complètes, il ne s’agit donc pas seulement de développer le système hybride sur les dynos et de prouver d’une manière ou d’une autre la fiabilité mais il y a beaucoup d’aspects qui doivent être traités pour qu’ils soient disponibles sur la bonne voie.

« Pour le moment, il n’y a pas de course qui se décide.

« Ce sera le plus tôt possible car nous pensons que le faire autant que possible cette saison sera intéressant pour la saison prochaine. J’espère que ce sera dans les prochaines courses, et très bientôt.

La saison prochaine, c’est ce dont il s’agit pour Ferrari.

Bien que le championnat de cette année ait connu une nette amélioration par rapport à l’écurie italienne, l’équipe se battant contre McLaren pour la troisième place du championnat des constructeurs, les résultats ne sont en aucun cas ce que veulent Ferrari ou ses tifosi.

Les toutes nouvelles voitures de l’année prochaine offrent une opportunité à toutes les équipes sur la grille de faire soit très bien, soit très mal.

Binotto espère bien sûr pour le premier et que Ferrari dispose d’un groupe motopropulseur qui permettra à sa toute nouvelle voiture de concourir pour les titres 2022.

“Pour nous, c’était important dans la perspective de 2022, car tout ce que nous apporterons en tant que mise à niveau sera en quelque sorte utile en termes d’expérience pour l’année prochaine”, a-t-il ajouté. «Ce sera d’ici la fin de la saison, ce n’est pas si tôt, ce n’est pas pour les deux, trois prochaines courses.

“Mais certainement des mises à niveau importantes du côté hybride, nous établissons en quelque sorte une nouvelle technologie pour nous pour l’avenir.”

Ferrari peut-elle riposter à Sotchi dans la lutte pour la P3 ?