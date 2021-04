Le nouveau Moto G60 de Motorola est un téléphone à moins de 250 $ avec un écran 120Hz, un appareil photo 108MP

Après avoir lancé son premier produit phare Moto G le mois dernier, Motorola a dévoilé aujourd’hui deux nouveaux téléphones Moto G pour défier les meilleurs téléphones Android bon marché du marché.

Les nouveaux Moto G60 et Moto G40 Fusion sont alimentés par le processeur Snapdragon 732G de Qualcomm, qui alimente également le populaire Xiaomi Redmi Note 10 Pro Max. Les deux téléphones arborent un grand écran FHD + de 6,8 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une découpe de perforation centrée.

Dans le département de la caméra, le Moto G60 dispose d’une configuration à trois caméras avec un capteur principal de 108 MP, un objectif ultra-large de 8 MP et un capteur de profondeur de 2 MP. Le Moto G40 Fusion, quant à lui, est livré avec un capteur principal de 64 MP. Le Moto G60 propose également un appareil photo selfie 32MP plus impressionnant, au lieu du capteur 16MP du Moto G40 Fusion. Sur le plan logiciel, les deux téléphones exécutent Android 11 en quasi-stock et promettent une confidentialité améliorée avec ThinkShield pour mobile.

Le Moto G60 sera mis en vente en Inde à partir de 12 h 00 le 27 avril via Flipkart, tandis que le Moto G40 Fusion devrait être mis en vente à partir du 1er mai. Motorola a fixé le prix du Moto G60 à 17 999 ₹ (240 $) dans le pays, tandis que le Moto G40 Fusion commence à 13 999 ₹ (187 $) pour la version 4 Go / 64 Go. La version de stockage 6 Go / 128 Go du téléphone sera vendue au prix de 15 999 ₹ (214 $).

