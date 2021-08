Le nouveau Motorola Edge arrive en Amérique du Nord, au prix de seulement 500 $

Eric Zeman / Autorité Android

L’itération 2021 du Motorola Edge a été annoncée pour les États-Unis et le Canada. Il comprend un écran de 6,8 pouces, un appareil photo principal de 108 MP et une batterie de 5 000 mAh. Les préventes commencent le 23 août et, pour une durée limitée, elles seront au prix de seulement 499,99 $.

Motorola lancera bientôt une nouvelle itération de son smartphone Motorola Edge de milieu de gamme aux États-Unis et au Canada avec des spécifications matérielles solides. Le nouveau Motorola Edge comprend un grand écran, une batterie et un appareil photo principal, et pour une durée limitée, vous pourrez l’acheter déverrouillé pour seulement 499,99 $.

Avant de demander : Oui, ce nouveau Motorola Edge fait partie de la même famille de téléphones que les combinés Motorola Edge 20 de la société. Ces téléphones ont été lancés dans d’autres parties du monde plus tôt cet été. Cependant, ce nouveau téléphone a été conçu strictement pour le marché nord-américain et diffère des autres téléphones Edge à certains égards.

Le nouveau Edge comprend un écran LCD plat de 6,8 pouces, avec un taux de rafraîchissement élevé de 144 Hz et une prise en charge de la vidéo HDR10. À l’intérieur, il y a un processeur Qualcomm Snapdragon 778G, avec prise en charge des réseaux 5G Sub-6GHz et mmWave. Le téléphone sera vendu en Amérique du Nord, déverrouillé avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage embarqué. Cependant, certains points de vente peuvent vendre le téléphone avec une configuration de stockage de 6 Go de RAM/128 Go. Cependant, il n’y aura aucun moyen d’étendre le stockage du téléphone.

Appareil photo solide (sur papier) et autres fonctionnalités

Les trois capteurs de la caméra arrière du téléphone seront dirigés par une caméra principale de 108 MP. Motorola dit qu’il utilisera la technologie Ultra Pixel pour combiner tous les neuf pixels en un ultra pixel de 2,1 µm. Ceci est censé améliorer jusqu’à neuf fois les images prises dans des conditions de faible luminosité. Il existe également une caméra ultra-large 8MP à 119 degrés et un capteur de profondeur 2MP. La caméra frontale dispose d’un capteur 32MP qui utilisera des outils d’IA pour permettre de meilleures images de selfie dans des conditions de faible luminosité.

Certaines des fonctionnalités du logiciel photo du téléphone incluent la double capture, qui permettra aux utilisateurs de prendre des photos de dos et de selfie en même temps. Il prendra également en charge les clips vidéo au ralenti jusqu’à 4 fois plus lents que les précédents téléphones Motorola. Les vidéos peuvent également utiliser les fonctionnalités de zoom audio, qui filtreront tous les sons ambiants afin que le sujet de votre vidéo retienne le plus d’attention.

La batterie sera également assez grande, à 5000mAh. La société affirme que le nouveau Motorola Edge devrait durer jusqu’à deux jours avec une seule charge. Malheureusement, il n’y a pas de charge sans fil ici, mais il prendra en charge la charge filaire rapide avec sa fonction Turbo Power de 30 W. Un chargeur avec ce support sera inclus dans la boîte, ce qui est un gros problème étant donné que de plus en plus de fabricants de téléphones choisissent de supprimer les chargeurs inclus de leurs combinés.

Motorola Edge obtiendra de meilleures mises à jour logicielles

Alors que le téléphone sera livré avec Android 11, qui a presque un an, la société affirme que ce nouveau Motorola Edge recevra au moins deux mises à jour majeures du système d’exploitation, vous pouvez donc vous attendre à ce qu’Android 12 et Android 13 soient installés à un moment donné. Le téléphone recevra également des mises à jour de sécurité bimensuelles pendant deux ans.

Les préventes du Motorola Edge commencent aux États-Unis le 23 août et les ventes commencent officiellement le 2 septembre. Le téléphone sera disponible débloqué sur le site Web de Motorola et d’autres détaillants comme Amazon, Best Buy et B&HPhoto. Pour une durée limitée, le prix du téléphone déverrouillé ne sera que de 499,99 $, soit 200 $ de moins que son prix normal de 699,99 $. On ne sait pas quand exactement cette promotion prendra fin.

Le téléphone sera également vendu via Verizon et Spectrum Mobile dans les semaines à venir. Les ventes débuteront au Canada au cours des prochains mois.