Le nouveau-né d’Astrid Loch et Kevin Wendt hospitalisé avec COVID-19

La star de « Bachelor In Paradise » Kevin Wendt est isolée après que son nouveau-né a été testé positif pour COVID-19.

Le nouveau père, 37 ans, qui a accueilli un fils avec Astrid Loch le mois dernier, a révélé qu’il avait été mis en quarantaine à la maison pendant que sa fiancée était à l’hôpital avec bébé August.

« Semaine difficile pour @thewendtgang », a-t-il légendé une série de photos Instagram le 21 décembre.

« Ceci est un message d’appréciation pour la meilleure mère et coéquipière qui soit. Notre famille a le covid et cela ne prend pas la peine de nous. Astrid a eu une terrible grippe suivie d’Auggy qui a eu de la fièvre, qui après avoir été testée est également covid », a-t-il poursuivi.

Dans les clichés, Loch, 31 ans, a posé pour un selfie dans un lit d’hôpital pendant que son adorable Mini-Me dormait sur sa poitrine. Wendt a révélé qu’il « restait à l’écart de [his] petit homme » jusqu’à ce que ses symptômes disparaissent.

Loch et Wendt avec leur fils August, qui a malheureusement été hospitalisé moins d’un mois après sa naissance.Instagram/ Astrid Loch

« August a été admis à l’hôpital et le voir malade et souffrant à l’âge de 4 semaines nous brise le cœur », a poursuivi Wendt.

«Je suis tombé très malade hier et aujourd’hui est ma pire encore, donc je n’ai pas pu aller à l’hôpital, même pas pour apporter le dîner à Astrid… à cause de la nouvelle variante et de l’inconnu autour de la transmission. Nous sommes isolés jusqu’après Noël.

Il a conclu sa légende en remerciant Loch « d’être la mère que je savais que tu serais ».

La famille sera en quarantaine jusqu’après Noël 2021. Instagram/ Astrid Loch

Le couple a documenté leurs problèmes de fertilité, qui comprenaient un voyage de FIV de deux ans.

« Le 20 novembre à 02h02 @astridloch a réalisé mes rêves », a écrit Wendt sous une photo de lui tenant leur nouveau-né le mois dernier. « Elle est mon héros absolu pour tout ce qu’elle a traversé … Je n’aurais jamais pensé qu’un amour comme celui-ci existait. »

Loch a également posté une photo d’elle tenant la main du petit August, écrivant : « Mon monde entier. Né le 20/11/2021 et enfin à la maison avec le reste du @thewendtgang.

Les stars de la télé-réalité se sont rencontrées lors du tournage de la saison 5 de « Bachelor in Paradise » en 2018. Bien qu’elles se soient séparées dans la série, Loch et Wendt ont ravivé leur romance après la fin de la saison et ont annoncé leurs fiançailles en août 2019.

Ils ont reporté leurs projets de mariage en raison de la pandémie de COVID-19 et se sont plutôt concentrés sur la fondation d’une famille.