Le nouveau-né de Kevin Wendt et Astrid Loch hospitalisé pour COVID-19

Les stars de Bachelor in Paradise, Kevin Wendt et Astrid Loch, sont isolées jusqu’après Noël parce que leur fils nouveau-né August a été testé positif pour COVID-19. Le couple, qui s’est rencontré lors de la saison 5 de Bachelor in Paradise, a accueilli le mois d’août le 20 novembre. Ils sont fiancés depuis 2019.

Wendt a partagé un selfie que Loch a pris d’un lit d’hôpital avec la tête d’August posée sur le cœur de sa mère. « Notre famille a le covid et cela ne nous facilite pas la vie », a écrit Wendt mardi. « Astrid a eu une terrible grippe suivie d’Auggy qui a eu de la fièvre, qui après avoir été testée est également covid. August a été admis à l’hôpital et le voir malade et souffrant à l’âge de 4 semaines nous brise le cœur. »

L’ancienne star de Bachelorette a déclaré qu’il était « très malade » lundi et qu’il avait ressenti les pires symptômes à ce jour mardi. Il ne pouvait pas aller à l’hôpital, même pour apporter le dîner au Loch. Alors que la variante du coronavirus omicron se propage, Wendt a déclaré qu’il « restait à l’écart » de son fils jusqu’à ce que ses symptômes disparaissent. Ils vivent maintenant isolés jusqu’après les vacances.

Loch est « une telle championne, elle est passée en mode maman ours et n’a jamais sauté un battement », a écrit Wendy. « Alors qu’elle était très malade, elle a tout fait et plus encore, une mère formidable », a-t-il poursuivi. Il a déclaré que l’expérience lui avait appris qu’August était un « garçon fort » et que Loch était « né pour être maman », ajoutant: « Merci, chéri, d’être la mère que je savais déjà que tu serais. »

Wendt, 37 ans, a remporté la première saison de The Bachelorette Canada, qui s’est terminée par ses fiançailles avec Jasmine Lorimer. Les deux se sont séparés cinq mois plus tard. Il a commencé à apparaître dans les émissions American Bachelor en 2018, lorsqu’il a joué dans The Bachelor Winter Games. Wendt a commencé à sortir avec Loch après leur rencontre sur Bachelor in Paradise. Bien qu’ils se soient séparés dans l’émission, ils se sont ensuite reconnectés et ont annoncé leurs fiançailles en août 2019. Avant d’apparaître dans Paradise, Loch, 31 ans, était candidate à la saison The Bachelor de Nick Viall en 2017.

August est né le 20 novembre à 02h02, a annoncé Wendt un jour plus tard. « [Loch] a réalisé mes rêves », a-t-il écrit sur Instagram. « Elle est mon héroïne absolue pour tout ce qu’elle a traversé au cours des 2 derniers jours à l’hôpital, et au cours des 2 dernières années, elle a fait tout ce qu’il fallait pour faire entrer ce parfait munchkin dans le [Wendt Gang]. Je n’aurais jamais pensé qu’un amour comme celui-ci existait. »