Le nouveau Newcastle, la destination idéale pour Bale ?

Le contrat de Gareth Bale se termine ensuite 30 juin 2022 et le Real Madrid ne semble pas disposé à le renouveler après trois saisons de plus que mauvaises pour le joueur gallois. En ce moment, il est blessé (nouveauté) et, bien que son rôle dans l’équipe ait augmenté par rapport aux autres campagnes, cela semble plus dû à la baisse générale du niveau qu’à autre chose.

Là où il a joué, c’était la saison dernière en Premier League. Malgré un mauvais départ et touché par une blessure au genou, Bale a terminé avec 17 buts dans la campagne et étant une pièce importante de Tottenham. Il était un démarreur régulier. S’il n’est pas resté, c’est à cause de son salaire élevé et parce que Tottenham devrait le payer.

Cela nous montre qu’en Angleterre, il a toujours bien performé. De son séjour à Southampton à ses deux séjours à Tottenham, un retour une fois son cycle avec Madrid terminé n’est donc pas exclu. Mais, Qui prendra ce risque ? Eh bien, le favori semble être Newcastle United, une équipe avec de l’argent frais à dépenser.

Ils ne pourront pas le gaspiller, oui, parce que le Fair-play financier Cela les limite à dépenser environ 150 millions la première année. Le fonds saoudien injectera cet argent dans l’équipe et Bale pourrait être l’un des bénéficiaires. Il viendrait dans un club sans pression à court terme pour réussir et où il se sentira à l’aise avec la couverture de Premier League. Que Bale signe pour les pies avant le 3 février est payé sur Betfair pour [17.0].

Bien sûr, ce sera à vous de décider de prendre cette destination ou d’aller vers une destination plus exotique comme MLS, Chine ou Qatar. De plus, la décision drastique de prendre une retraite anticipée pour s’adonner à ses autres passions comme le golf l’a toujours effleuré.

