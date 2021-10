Le nouveau Nokia G300 est un téléphone Android 5G à 199 $ avec une grosse batterie

HMD Global a annoncé le 12 octobre son téléphone 5G le plus abordable à ce jour, surnommé le Nokia G300. Contrairement au Nokia G50 dévoilé le mois dernier, le nouveau G300 a été conçu exclusivement pour le marché américain.

Le Nokia G300 arbore un écran de 6,52 pouces avec une résolution HD+ et une encoche en forme de V abritant une caméra selfie de 8 MP. Le dernier téléphone 5G de HMD Global est alimenté par le chipset 8 nm Snapdragon 480 de Qualcomm, associé à 4 Go de RAM et 64 Go de stockage intégré.

Le système de caméra à triple objectif à l’arrière du téléphone comprend un capteur principal de 16 MP, un capteur ultra-large de 5 MP et un capteur de profondeur de 2 MP. Bien qu’il n’y ait pas d’OIS, le G300 offre une stabilisation d’image électronique (EIS).

Garder les lumières allumées est une batterie de 4 470 mAh avec prise en charge de la charge filaire de 18 W. HMD Global affirme que le téléphone peut facilement durer deux jours avec une seule charge. Parmi les autres caractéristiques clés du Nokia G300, citons un capteur d’empreintes digitales latéral, la prise en charge de Face Unlock et une prise casque 3,5 mm. Du côté logiciel, la réponse de HMD Global aux meilleurs téléphones 5G bon marché exécute Android 11 prêt à l’emploi.

Le Nokia G300 sera disponible aux États-Unis chez Tracfone et Straight Talk Wireless à partir du 19 octobre, le jour même où Google s’apprête à dévoiler ses téléphones de la série Pixel 6. Le téléphone a été au prix de 199 $. Comme vous vous en doutez à ce prix, le téléphone ne prend en charge que les vitesses inférieures à 6 GHz 5G.

Le T-Mobile Revvl V+ 5G, qui coûte également 199 $, dispose d’un écran plus grand de 6,8 pouces et d’une batterie de 5 000 mAh. Cependant, le téléphone n’est pas aussi impressionnant que le Nokia G50 dans le département appareil photo.

