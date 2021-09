Le nouveau Nokia G50 mise sur un écran géant, l’autonomie et la connectivité 5G | La technologie

Chez Nokia, ils veulent continuer à tenir tête à Xiaomi, Realme et Redmi et le téléphone destiné à la concurrence est le Nokia G50. Bien sûr, il peut ne pas sortir très bien du concours.

Nokia n’a pas jeté l’éponge sur son retour sur le ring et continue de lancer des terminaux aux fonctionnalités intéressantes, en plus d’un prix compétitif. Le nouvel appareil à arriver sur le marché est le Nokia G50 qui mise sur trois piliers pour tenter de captiver le public : autonomie, écran et connectivité 5G dans une gamme bas de gamme très digne..

Au niveau du design, le Nokia G50 n’innove pas, et ne prétend pas non plus. L’avant a un écran avec des cadres réduits en deux sections: zone latérale et supérieure. En bas, le menton est proéminent et sert à abriter le logo de l’entreprise. Cette façade intègre un écran avec une encoche en forme de goutte.

Cet écran est IPS avec une diagonale de 6,82 pouces et une résolution HD+. La résolution est assez courte au milieu de 2021 et quelques mois en 2022, mais il semble que Nokia continue de croire que le bas de gamme ne peut pas avoir de dalle Full HD. À l’intérieur, nous rencontrons le Qualcomm Snapdragon 480 5G accompagné de 4 Go ou 6 Go de RAM selon la version.

Le stockage peut être de 64 Go ou 128 Go, dans les deux cas il est extensible via des cartes MicroSD. La batterie a une capacité de 5 000 mAh et est compatible avec une charge rapide de 18 W, bien que le chargeur inclus dans la boîte soit de 10 W. Au niveau logiciel, le Nokia G50 est livré avec Android 11 comme système d’exploitation.

La connectivité telle que nous l’avons avancée a pour drapeau la 5G, mais logiquement, elle a le WiFi, le Bluetooth 5.0, le GPS, le NFC, la prise casque et l’USB type C. La section photographique est mise par trois capteurs arrière. Le principal est de 48 mégapixels, le secondaire est un grand angle de 5 mégapixels et le tertiaire est un profond de 2 mégapixels.

Le nouveau Nokia G50 démarre à 259 euros dans sa version avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage, tandis que la version avec la même RAM et 128 Go atteint 279 euros. La vérité est que les fonctionnalités sont intéressantes, mais le prix n’accompagne pas. Xiaomi, realme et Redmi ont pris le contrôle du marché et Nokia va connaître une période très difficile à ces prix.