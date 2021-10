Le nouveau nom de Facebook est Meta, et Oculus n’est plus

Facebook, Inc. est maintenant Meta Platforms, Inc. — Meta pour faire court. Lors d’un événement jeudi, Mark Zuckerberg a annoncé que l’entreprise se rebaptisait et se concentrait sur la construction du métaverse, une simulation interactive dans laquelle les gens interagissent en tant qu’avatars en temps réel. Ce nouveau nom signifie que Facebook ne veut pas simplement construire ce nouvel environnement numérique. Il veut aussi en être le visage.

« À partir de maintenant, nous allons d’abord être métavers, pas Facebook d’abord », a déclaré Zuckerberg lors de Facebook Connect, la conférence des développeurs de réalité virtuelle et augmentée de l’entreprise. « Alors que nos nouvelles marques commencent à apparaître dans nos produits, j’espère que les gens connaîtront la marque Meta et l’avenir que nous défendons. »

Nous ne connaissons pas toute la trame de fond de la nouvelle image de marque de Meta, qui comprend un logo qui ressemble à un signe de l’infini tordu. En annonçant le nouveau nom, Zuckerberg a expliqué qu’il aimait Meta parce que c’est un mot grec qui « symbolise qu’il y a toujours plus à construire ». Peut-être par coïncidence, la Chan Zuckerberg Initiative, la philanthropie fondée par Zuckerberg avec sa femme, Priscilla Chan, a acquis une startup appelée Meta qui utilise l’IA pour regrouper la recherche scientifique, bien que le site Web du projet indique qu’il s’agit d’une entité distincte de Facebook. La connotation la plus évidente de Meta, bien sûr, est avec le métavers lui-même.

Mark Zuckerberg, PDG de Facebook. ajuste un avatar de lui-même lors de l’événement virtuel Facebook Connect – où la société a annoncé son changement de marque sous le nom de Meta.Michael Nagle/.

Outre l’annonce de grands noms de Zuckerberg, la conférence Connect de cette année s’est concentrée sur l’explication du fonctionnement réel du métaverse et de la technologie qui l’alimente.

À travers une série de démonstrations colorées et très animées, la présentation s’est concentrée sur la façon dont les gens peuvent jouer à des jeux, aller au travail, faire de l’exercice et même étudier dans un environnement virtuel en trois dimensions, chaque fois qu’il est mis en ligne. Zuckerberg a également souligné les efforts de son entreprise pour créer de nouveaux produits pour le métaverse, notamment du nouveau matériel de réalité virtuelle et augmentée, des avatars numériques très réalistes et de nouvelles expériences de jeux vidéo. Et l’adoption du nouveau nom, a expliqué le PDG, est censée représenter l’importance de la nouvelle entreprise métaverse, qui fonctionnera séparément des applications de médias sociaux de Facebook.

Le nouvel accent de Facebook sur le métaverse intervient sept ans après que la société a acheté Oculus, qui fabrique des casques de réalité virtuelle qui permettent aux gens de jouer à des jeux virtuels en 3D. Andrew Bosworth, vice-président de la réalité augmentée et virtuelle de la société, a également annoncé jeudi que le nom Oculus serait retiré et que son matériel et ses applications fonctionneraient désormais sous la marque Meta.

Bien que ces casques VR soient encore un peu encombrants et principalement populaires parmi les joueurs, Facebook semble penser que la technologie pourrait jouer un rôle clé dans l’adoption plus large d’Horizons, une plate-forme de réalité virtuelle qui permet aux avatars des utilisateurs d’interagir les uns avec les autres en ligne. Ceci, ainsi que les innovations futures – y compris éventuellement les lunettes de réalité augmentée que l’équipe de Bosworth aurait développées – pourraient éventuellement aider à créer une base pour le métavers.

L’entreprise anciennement connue sous le nom de Facebook pivote vers le métaverse alors qu’elle fait face à un déluge de défis, y compris une enquête potentielle de la Federal Trade Commission et la colère des législateurs préoccupés par les plans de l’entreprise pour créer une version pour enfants d’Instagram, qui ont été mis en attente. La société est également confrontée à une augmentation de la couverture médiatique critique alimentée par les milliers de documents internes divulgués par la dénonciatrice de Facebook, Frances Haugen.

Les documents ont donné au public une nouvelle vision des opérations internes de Facebook et ont révélé le bilan lamentable de l’entreprise en matière de lutte contre les discours de haine, la polarisation politique et la traite des êtres humains, entre autres problèmes. Mais comme l’a expliqué Shirin Ghaffary de Recode la semaine dernière, la nouvelle approche de Facebook montre que l’entreprise ne pense pas que les défis actuels devraient décourager ses ambitions plus larges. En fait, Zuckerberg l’a dit lors des remarques d’ouverture de la conférence.

Pourtant, la société a semblé indiquer qu’il y avait des leçons à tirer de son expérience de gestion de la plus grande plate-forme de médias sociaux au monde. Tout en développant le métaverse au cours des dernières années, les dirigeants de Facebook ont ​​insisté sur le fait que l’entreprise serait beaucoup plus prudente. Les chercheurs seront consultés dès le début, et la confidentialité, l’interopérabilité et l’ouverture seront intégrées dès le départ dans les produits métavers de Facebook.

« Vous voulez savoir que lorsque vous achetez quelque chose ou créez quelque chose, vos articles seront utiles dans de nombreux contextes et vous ne serez pas enfermé dans un monde ou une plate-forme », a déclaré Zuckerberg. « C’est un avenir au-delà de toute entreprise qui sera fait par nous tous. »

Mais le nouveau nom de Facebook suggère que le métaverse sera principalement créé par Facebook, et pourrait même être synonyme de l’entreprise. Après tout, une grande partie de la conférence s’est concentrée sur la façon dont Facebook prépare la technologie nécessaire pour le métavers avant même le lancement de ce système de réalité virtuelle. Chaque fois que cela se produit, il ne sera pas surprenant que les gens pensent que le métavers et le méta sont exactement la même chose.