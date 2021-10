Le nouveau nom de Facebook est… Meta – The Mac Observer

Le fondateur de Facebook, Mark Zuckerberg, a annoncé jeudi que son entreprise changeait de nom pour devenir Meta. Alors que les produits, y compris le réseau social Facebook, conserveront leur nom, la société mère dans son ensemble est en train de changer de marque.

The Verge a rapporté que M. Zuckerberg possède déjà le @meta Twitter a géré le domaine meta.com. S’exprimant lors de l’événement Connect, il a déclaré :

Nous sommes une entreprise qui construit la technologie pour se connecter. Ensemble, nous pouvons enfin mettre l’humain au centre de notre technologie. Et ensemble, nous pouvons débloquer une économie de créateurs beaucoup plus importante. Une nouvelle page « à propos » explique le changement. Pas de surprise, l’accent est mis sur la réalité augmentée et la réalité virtuelle.