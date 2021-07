Le nouveau nom de tante Jemima est Pearl Milling Company

*Doux-amer ? Après plus de 130 ans, il semble que tante Jemima ait servi son mandat. Le mois dernier, PepsiCo et sa filiale Quaker Oats ont déclaré avoir tenu leur promesse de renoncer au stéréotype de la maman, un nom de marque et une image que les consommateurs ont connus toute leur vie.

Après le meurtre public de George Floyd (un homme noir) par l’officier de police de White Minneapolis Derek Chauvin l’année dernière, et des plaintes massives, des entreprises et des organisations à travers le pays se sont empressées de rompre les liens avec le racisme systémique.

L’accent mis sur le racisme en Amérique était omniprésent. Il y a eu des cris pour faire quelque chose contre le racisme (de la gamme des sous-cultures américaines) qui se sont répercutés dans les politiques de l’entreprise et même dans les noms de marque. Ainsi, lorsque des citoyens inquiets ont déclaré que le portrait joyeux d’une matrone tante Jemima vêtue de son foulard représentait l’esclavage et la subordination, ainsi que la pauvreté et l’oppression, PepsiCo a décidé qu’il était temps d’écouter et de suivre la voie sûre.

“[We recognize] Les origines de tante Jemima sont basées sur un stéréotype racial », a déclaré la marque rapporte CNN Business.

Ainsi, les produits de tante Jemima, y ​​compris ses mélanges à crêpes, ses sirops, sa semoule de maïs et sa farine, sont désormais rebaptisés Pearl Milling Company.

“Nous travaillons en étroite collaboration avec nos partenaires de vente au détail pour mettre le nouvel emballage de Pearl Milling Company sur les étagères… Les gens peuvent encore voir certains produits sous l’ancienne marque pendant que nous travaillons à travers la transition”, a déclaré la marque selon CNN Business.

Bien que la palette de couleurs de la marque soit toujours la même, à la place du nom et de l’image de tante Jemima se trouve une nouvelle représentation plus politiquement correcte : Pearl Milling Company et une cascade du XIXe siècle.

Pour le moment, l’emballage de Pearl Milling Company portera une bannière indiquant «Nouveau nom, même bon goût que tante Jemima». Les responsables de PepsiCo disent que cela devrait aider les consommateurs à reconnaître les produits qu’ils ont toujours connus et aimés.

Source : CNN Affaires