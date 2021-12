Le nouveau «OLED EX» de LG devrait résoudre les problèmes des téléviseurs OLED actuels

Crédit : LG Display LG Display a annoncé sa toute dernière technologie de télévision sur grand écran, OLED EX. Le nouvel écran devrait être jusqu’à 30 % plus lumineux que les écrans de télévision OLED conventionnels. Les premiers téléviseurs avec écrans OLED EX devraient être fabriqués au cours du deuxième trimestre 2022.

Les téléviseurs OLED sont bien connus pour leurs couleurs précises et leurs noirs plus profonds par rapport aux téléviseurs à écran plat traditionnels. Cependant, ils ont tendance à ne pas être aussi brillants que leurs concurrents qui utilisent la technologie mini-LED. Aujourd’hui, LG Display a annoncé une nouvelle technologie d’écran qu’il appelle OLED EX (EX est un acronyme de « évolution » et « expérience », selon LG). La principale caractéristique est que les écrans dotés de cette technologie devraient être jusqu’à 30 % plus lumineux que les écrans OLED normaux.

