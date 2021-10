Le nouveau OnePlus 9R dispose d’un processeur, un Snapdragon 870 à un prix assez abordable | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

L’un des lancements surprises du dernier trimestre 2021 est celui de OnePlus, qui met en vente un nouveau mobile milieu de gamme, le 9R, déjà arrivé en Espagne.

Petit à petit, OnePlus s’est fait une niche sur le marché occidental et espagnol en particulier : celui des utilisateurs d’Android qui veulent des mobiles puissants et pas chers avec une version assez légère d’Android. De toute évidence, en termes de volume de ventes, ils ne rivalisent pas avec Xiaomi et d’autres grands, mais ils rivalisent en termes de qualité-prix.

Dans cette stratégie, vous pouvez adapter votre nouveau téléphone mobile, le OnePlus 9R, qui dispose de 6 Go de RAM et Snapdragon 870, ainsi que d’une connectivité 5G et d’un grand écran. Tout cela, qui pourrait le placer à un prix très élevé, haut de gamme, se traduit par un prix qui démarre à partir de 410 euros sur AliExpress Plaza.

Ce nouvel appareil de OnePlus vise haut dans le monde Android, avec un processeur Snapdragon 870 et un écran AMOLED à 120 Hz.

Ce magasin est pour l’instant celui qui le vend en Espagne, avec Expédition nationale depuis notre pays en seulement deux ou trois jours ouvrables et sans passer par la douane. Le prix indiqué est définitif et il n’y aura pas de frais supplémentaires sous forme de TVA ou d’autres taxes.

Sans aucun doute, pour le prix qu’il a, c’est l’un des meilleurs téléphones Android de 2021, bien qu’il nécessite un investissement toujours important, bien que si vous souhaitez profiter d’une expérience premium, cet appareil le propose.

Ses appareils photo sont également excellents, au niveau de ceux que l’on trouve dans le OnePlus 9 ou le OnePlus 9 Pro, et la photographie a toujours été l’un des axes principaux de cette entreprise asiatique.

En plus de tout ce qui a été mentionné ci-dessus, il y a un autre élément qui en fait un mobile très intéressant, et c’est la charge rapide à 65W de puissance avec son chargeur officiel, inclus dans le pack (bien que sûrement avec une prise et un adaptateur britanniques ). Cela signifie avec seulement 10-15 minutes de charge, vous aurez une batterie pratiquement toute la journée.

Il existe des unités disponibles dans plusieurs de ses couleurs et avec 128 et 256 Go de capacité de stockage, vous décidez. Tous sont envoyés directement d’Espagne avec Correos.

