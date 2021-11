Le nouveau paiement du crédit d’impôt pour enfants arrive lundi

Nous arrivons enfin à la fin du calendrier de publication de la série de paiements de crédit d’impôt pour enfants pour 2021. Cela signifie qu’il n’y a que deux autres de ces paiements mensuels de chèques de relance à venir en 2021.

Les contrôles de relance ont, bien sûr, été l’une des réponses les plus extraordinaires du gouvernement fédéral à la douleur économique associée à la pandémie de coronavirus. Pour commencer, le gouvernement fédéral a simplement posté des chèques de 1 200 $, puis de 600 $ et enfin de 1 400 $. Ces chèques transféraient de l’argent directement des coffres du gouvernement à des millions d’Américains. Cette année, le fardeau de la preuve est passé des paiements d’urgence directs ponctuels aux vérifications du crédit d’impôt pour enfants. Il s’agit essentiellement de versements anticipés d’un crédit d’impôt aux Américains éligibles, c’est-à-dire qu’ils représentaient un autre transfert de richesse de l’Oncle Sam directement aux Américains. Au total, six de ces contrôles étaient prévus pour cette année. Et maintenant, il n’en reste plus que deux, l’avant-dernier chèque arrivant lundi.

Deux versements restants du crédit d’impôt pour enfants 2021

Les familles de travailleurs avec des enfants qui n’ont pas reçu de dépôts mensuels #BidenChildTaxCredit pour aider à couvrir les coûts ont probablement manqué l’argent de relance que Dems a également livré. Pour 2 adultes et 2 enfants, c’est au moins 13 400 $ jusqu’à présent. Ces familles peuvent réclamer leur allocation. https://t.co/0W6xGa8zRz – Nancy Pelosi (@TeamPelosi) 12 novembre 2021

Le cinquième des six paiements du crédit d’impôt pour enfants arrivera le lundi 15 novembre. C’est la date à laquelle il est prévu qu’il apparaisse dans les comptes bancaires des bénéficiaires. Cependant, toute personne recevant le chèque par la poste devra attendre quelques jours de plus pour que le chèque apparaisse dans votre boîte aux lettres.

Cependant, la grande majorité des paiements devraient être effectués lundi par dépôt direct. Encore une fois, cette vague de paiements transférera sans doute aussi des dizaines de milliards de dollars aux bénéficiaires, comme les quatre précédentes. Jusqu’à présent, l’IRS a envoyé plus de 61 milliards de dollars aux Américains grâce à ces chèques.

L’essentiel : Chaque ménage bénéficiaire admissible a été approuvé pour un montant de crédit d’impôt unique. Les paiements du crédit d’impôt pour enfants de lundi reflètent la manière créative dont le Congrès a structuré cet avantage. La moitié du montant vient sous forme de paiement anticipé (réparti sur six chèques). Les familles obtiendront le second semestre de l’année prochaine sous forme de crédit d’impôt – lorsqu’elles produiront leur déclaration de revenus fédérale.

Que voulez-vous savoir d’autre

Pour la plupart des gens, ces chèques sont configurés pour arriver automatiquement s’ils sont éligibles. Et si l’IRS a ses détails de paiement, comme un compte bancaire – ou au moins une adresse à laquelle les chèques papier peuvent être envoyés par la poste.

Si le ménage répond aux exigences de revenu, les chèques comprennent jusqu’à 300 $ pour chaque enfant dans un ménage de moins de six ans. Pour chaque enfant de 6 à 17 ans, le montant est de 250 $.

Le dernier contrôle arrivera le mois prochain, le 15 décembre. Après cela, comme indiqué, les familles recevront toujours la seconde moitié du crédit d’impôt pour enfants plus important que la normale en 2022. Les démocrates du Congrès et le président Biden, quant à eux, travaillent de prolonger les mensualités d’une année supplémentaire. Le véhicule pour cela est le projet de loi de réconciliation massif actuellement retenu au Congrès.