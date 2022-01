Le nouveau panneau QD-OLED de Samsung Display peut atteindre une luminosité de 1 000 nits pour un HDR amélioré

Les spécifications clés des nouveaux téléviseurs QD-OLED de Samsung Display ont été révélées par la société de certification tierce SGS, a annoncé le fabricant d’écrans sud-coréen. Selon SGS, les nouveaux panneaux sont capables d’atteindre une luminosité de 1 000 nits et peuvent afficher plus de 90 % de l’espace colorimétrique BT.2020, qui représentent tous deux des améliorations substantielles par rapport aux téléviseurs OLED actuels du marché, également connus sous le nom de WOLED.

Les chiffres sont conformes à ceux publiés par la chaîne YouTube LinusTechTips (LTT) la semaine dernière, dans une vidéo sponsorisée par Samsung Display. Il est donc à noter que ces spécifications relativement impressionnantes ont maintenant été validées par une société de certification indépendante, bien que partiellement.

La vidéo de LinusTechTip compare les spécifications du QD-OLED avec le G1 OLED de LG, qui était son produit phare de l’année dernière et possède un panneau OLED Evo. Selon LTT, le QD-OLED de Samsung Display a atteint près de 200 nits en luminosité plein écran, atteignant 1 000 nits sur un patch de 10 % et 1 500 nits sur une portion de 3 % de l’écran (en général, moins il y a d’écran OLED). pour éclairer, plus il peut être lumineux). En revanche, l’examen Rtings du LG G1 a atteint un pic maximum de 167 nits en luminosité plein écran, 827 nits sur une fenêtre de 10 % et 846 sur une fenêtre de 2 %.

Les nouveaux panneaux QD-OLED auraient également une gamme de couleurs incroyablement large par rapport au G1. Alors que le nouveau panneau de Samsung peut afficher plus de 90 % de l’espace colorimétrique BT.2020 et 120 % de l’espace colorimétrique DCI-P3 selon SGS, Rtings rapporte que le G1 ne peut afficher qu’environ les trois quarts de l’espace BT.2020, et environ 100 pour cent de DCI-P3.

Il est important de noter que le nouveau panneau de Samsung Display semble atteindre cet objectif sans sacrifier les avantages existants des écrans OLED. Ceux-ci incluent des noirs purs où aucune lumière n’est émise, sans parler d’excellents angles de vision par rapport aux téléviseurs LCD typiques. En fait, SGS affirme que les angles de vision des QD-OLED de Samsung Display sont encore meilleurs que ceux des OLED existants, maintenant 80 % de la luminance lorsqu’ils sont vus sous un angle de 60 degrés, contre 53 % pour un OLED conventionnel.

Une mise en garde importante est que toutes ces comparaisons ont été faites avec le produit phare de LG en 2021, qui devrait être remplacé cette année lorsqu’il lancera une nouvelle gamme de téléviseurs OLED. LG Display dispose également d’une nouvelle génération de panneaux OLED, surnommés OLED EX, qui, selon lui, offrent des niveaux de luminosité accrus allant jusqu’à 30 %. Reste à savoir si cela suffira pour rester compétitif avec les nouveaux panneaux de Samsung.

Nous devrons toujours attendre que les téléviseurs grand public arrivent sur le marché en utilisant les deux panneaux avant de pouvoir être complètement sûrs de ces lectures, mais cela ressemble à un ensemble impressionnant de résultats pour la dernière technologie de Samsung Display. Et le bras d’affichage de Samsung produit des panneaux pour une variété d’entreprises, donc ce ne seront pas seulement les propres téléviseurs de Samsung qui en bénéficieront.

La question reste toujours de savoir quand, exactement, les nouveaux panneaux de Samsung Display seront effectivement mis en vente. Il est intéressant de noter que le premier téléviseur QD-OLED annoncé ne provenait pas de Samsung Electronics, mais de Sony, qui a déclaré que son Bravia XR A95K utiliserait un panneau QD-OLED de Samsung Display. Alienware a également un écran d’ordinateur QD-OLED en préparation. Quand Samsung Electronics sortira finalement son propre téléviseur QD-OLED, tout le monde peut deviner.