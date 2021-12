Le nouveau Paranoid Android basé sur Android 12 étend sa prise en charge à ces téléphones OnePlus et Xiaomi

Cela fait longtemps que je n’ai pas fait partie de la scène ROM personnalisée, mais c’est formidable de voir certains des mêmes logiciels que j’ai utilisés il y a près de dix ans toujours en développement actif. Paranoid Android a pris beaucoup par surprise lorsqu’il est revenu le mois dernier avec une nouvelle version basée sur Android 12 prête à l’emploi, arrivant sur le OnePlus 8 Pro avant de frapper d’autres appareils quelques semaines plus tard. Maintenant, alors que nous nous préparons à entrer dans la nouvelle année, une poignée de téléphones se joignent à la fête paranoïaque.

Comme repéré par les développeurs XDA, la version Sapphire basée sur Android 12 est désormais disponible pour les OnePlus 7T, 7 Pro, Xiaomi Mi 10T et 10T Pro. Alors que ces deux derniers appareils sont sortis l’automne dernier, les deux téléphones OnePlus entrent dans leur troisième année de vie. La société les a tenus au courant – même en proposant un correctif à la fin de la semaine dernière – mais il reste à voir si et quand OxygenOS 12 frappera l’un ou l’autre modèle. Cela rend Paranoid Android d’autant plus essentiel, surtout si vous essayez de conserver un téléphone plus ancien un peu plus longtemps.

Bien sûr, il est important de garder à l’esprit qu’il s’agit de versions Alpha, qui peuvent être trop boguées pour votre conducteur quotidien. Si vous êtes prêt à supporter le hoquet occasionnel – et soyons honnêtes, la plupart des utilisateurs de ROM le sont – vous avez peut-être un projet d’après-vacances devant vous. Android paranoïaque se propage rapidement à de plus en plus de téléphones, alors gardez les yeux ouverts pour plus de support à venir.

