Le nouveau partenaire d’entraînement d’Eddie Hall est un adolescent de 6 pieds 10 pouces alors qu’il se prépare pour le combat contre Hafthor Bjornsson plus tard cette année

Eddie Hall a un nouveau partenaire d’entraînement de 6 pieds 10 pouces alors qu’il se prépare pour son affrontement avec Hafthor Bjornsson en septembre.

Les deux anciens hommes les plus forts du monde se battront à Las Vegas pour régler leurs différends dans un combat surnommé “ le match de boxe le plus lourd de l’histoire ”.

Josh Middleton, à droite, travaille avec Eddie Hall

Hall s’est battu avec Middleton avant son combat avec Hafthor Bjornsson

Hall a accéléré ses préparatifs pour le combat et a perdu beaucoup de poids alors qu’il transforme son corps prêt pour le ring de boxe.

Bjornsson arrive à environ 6 pieds 9 pouces, donc l’homme fort britannique a recruté l’aide d’un jeune boxeur pour le préparer.

Dans une vidéo sur YouTube, il a révélé que Josh Middleton, 19 ans, avait rejoint “ Team Beast ” à plein temps.

Hall a révélé que l’adolescent avait de grandes aspirations à suivre les traces de champions du monde, comme Anthony Joshua et Tyson Fury.

@eddiehallwsm

Hall a montré son impressionnante transformation corporelle sur Instagram

Il a déclaré: «Josh m’a beaucoup aidé récemment. 6 pieds 10 pouces et demi et 18ème de poids corporel – donc c’est un grand garçon.

«Il boxe depuis l’âge de 14 ans, a eu quelques combats et a gagné tout ce qu’il a mis la main.

«Il est principalement un boxeur droitier, mais il m’a aidé à combattre le gaucher pour qu’il puisse changer, ce qui est une sacrée compétence pour pouvoir changer.

«Josh m’a dit ses aspirations de vouloir devenir le meilleur au monde en gros et pour un joueur de 19 ans, c’est un grand objectif à avoir.

«Il me le dit en toute confiance, mais je vais aller le dire pour lui, je pense qu’avec cette génétique et beaucoup de volonté et de soutien, il peut continuer à être champion du monde.

Hafthor Bjornsson a également perdu une énorme quantité de poids corporel pour son incursion dans la boxe pour affronter Eddie Hall

La querelle avec “ The Mountain ” de Game of Thrones a commencé lorsque Hall a remporté le World’s Strongest Man 2017 alors que Bjornsson accusait le Britannique d’avoir triché pendant la presse Viking.

Cependant, les preuves vidéo téléchargées sur la chaîne YouTube de Hall semblaient rejeter les affirmations de l’Islandais.

Thor, comme il le dit habituellement, a fait ses propres préparatifs et participe à des combats d’exhibition pour se préparer pour le ring.

Il affrontera le médaillé d’or du Commonwealth britannique Simon Vallily en mai à Dubaï, mais ce ne sera pas un test facile.

Vallily a promis de “ tester ” le menton de Thor lors du combat en trois rounds.