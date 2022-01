Le nouveau parti de l’« ex-conseiller » Àngels Chacón s’appellera Centrem

01/04/2022 à 17:23 CET

Fidel Masréal

Le nouveau parti que dirigera jusqu’à présent le secrétaire général du PDECat, Angels Chacon, Sera appelé Centrem, une marque qui a été enregistrée le 28 décembre au ministère de l’Intérieur, comme avancé par ‘La Vanguardia’ et confirmé à EL PERIÓDICO, un journal qui appartient à ce groupe, Prensa Ibérica, de sources bien informées. La formation devrait être présentée le 11 janvier et devrait réunir PDECat, Lliures, convergents Oui Ligue démocratique. Les mêmes sources ont expliqué que les partis qui composeront ce nouveau parti se réuniront ce mardi pour aborder la présentation et sa date.

À mesure que ce journal avançait en décembre, Chacón, qui était « conseiller » pour les affaires au sein du gouvernement de Quim Torra, quittera le poste de secrétaire général du PDECat pour diriger la nouvelle formation. En octobre, il a donné une conférence au Teatre Nacional de Catalunya où il a demandé « la générosité » à son parti, aux autres forces et à la société civile d’articuler un espace politique de centre intégrateur, avec une force suffisante pour conditionner la gouvernance de la Catalogne et de diriger ses institutions pour les années à venir.

Sans PNC ou Unités

Les mots de Chacón sont venus après des mois de négociations et de contacts entre son parti, Lliures, convergents et la Lliga, dont enfin le Parti nationaliste de Catalogne (PNC), par Marta Pascal, et Unités par avancepar Ramon Espadaler.

Le nouveau parti tentera de centrer son message sur ce qui unit tous ces petits groupes : le centre idéologique et la droite. C’est-à-dire le rejet des politiques progressistes, le soutien à la initiative privée dans l’éducation et la santé, la défense de intérêts commerciaux et une approche critique de certains postulats écologiques. Chacón a présenté le programme de la future organisation lors d’une conférence en novembre dernier, au cours de laquelle les principaux visages du public provenaient de l’ancienne Convergència et du monde des affaires.

« Oui » à l’indépendance

Concernant la question de la souveraineté, le plus petit dénominateur commun entre ces secteurs sera celui de ne pas renoncer à la niveaux maximaux d’autonomie gouvernementale pour la Catalogne. Une approche suffisamment ouverte pour englober, dans le même temps, des citoyens clairement opposés à l’indépendance, comme c’est le cas du leader de Lliures et de « l’ex-ministre » Antoni Fernández Teixido, déjà indépendantistes qu’ils n’ont pas laissé de l’être formellement, comme le propre Chacón. L’« ex-conseiller » a cependant également laissé la porte ouverte à un Réforme constitutionnelle augmenter les niveaux d’autonomie catalane comme alternative à la sécession.

Pour se présenter aux élections, cette nouvelle marque pourrait profiter de la droits électoraux du PDECat, ce qui lui permettrait de disposer d’espaces libres pour la propagande électorale. Cela obligerait la formation à s’associer juridiquement sous la forme d’une coalition avec le PDECat. Une fin qui n’est pas encore close.