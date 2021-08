Le nouveau patch Apex Legends implémente le Prowler SMG Nerf indispensable

Plus tard dans la journée, Respawn publiera un correctif pour Apex Legends qui implémente un nerf bien nécessaire pour le Prowler SMG, une arme à feu puissante qui a été transformée en butin au sol au début de la saison 10 : Emergence.

Le patch réduit les dégâts de chaque balle Prowler individuelle de 15 à 14. Bien que cela puisse sembler petit, c’est en fait un ajustement assez important. Étant donné que le Prowler tire en rafales de cinq balles, cela réduit chaque rafale de 75 à 70 dégâts.

Vous avez besoin d’un navigateur compatible javascript pour regarder des vidéos.

Taille : 640 × 360480 × 270

Voulez-vous que nous mémorisions ce paramètre pour tous vos appareils ?

Inscrivez-vous ou connectez-vous maintenant!

Veuillez utiliser un navigateur compatible avec les vidéos html5 pour regarder des vidéos.

Cette vidéo a un format de fichier invalide.

Désolé, mais vous ne pouvez pas accéder à ce contenu !

Veuillez entrer votre date de naissance pour voir cette vidéo

JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember12345678910111213141516171819202122232425262728293031Year20212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924192319221921192019191918191719161915191419131912191119101909190819071906190519041903190219011900

En cliquant sur ‘entrer’, vous acceptez les



Conditions d’utilisation et politique de confidentialité

Entrer

Lecture en cours : Apex Legends Emergence – Tout ce que vous devez savoir

Cela signifie qu’un bouclier corporel bleu de niveau 2 (qui peut absorber 75 dégâts) ne peut plus être brisé sur une seule rafale de Prowler. Et même s’il ne faudra que deux rafales pour briser les boucliers corporels violets de niveau 3 (100 dégâts), or de niveau 4 (100 dégâts) et rouges de niveau 5 (125 dégâts), cette deuxième rafale ne rongera pas la santé d’un joueur ennemi. barre (100 points de vie) tout autant.

Pour décomposer cela, ceux avec une armure de niveau 3 ou de niveau 4 auront désormais 60 points de vie au lieu de 50, et ceux avec une armure de niveau 5 auront désormais 85 points de vie au lieu de 75. Ce dernier chiffre est particulièrement remarquable – vous ne ne pourra plus frapper un joueur avec un bouclier corporel de niveau 5 en trois rafales de Prowler. Vous aurez maintenant au moins besoin de frapper quatre rafales complètes, puis d’obtenir deux autres balles d’une cinquième rafale pour frapper.

« Nous avons envisagé de frapper le [Prowler’s] hipfire un peu, mais après une correction excessive avec le Hemlok, nous adopterons l’approche conservatrice ici », a tweeté le concepteur associé de Respawn, John Larson.

“Prowler a les mêmes propriétés hipfire que le [R99 SMG], et les SMG doivent être fiables à courte distance. Je pense qu’il existe des moyens plus intelligents d’ajuster davantage si cela s’avère toujours être le [close-quarters combat] option.”

À la fin des notes de mise à jour de cette mise à jour, Respawn écrit que le nerf prévu pour Seer est prévu pour la semaine prochaine.

“Nous avons envisagé de sortir quelque chose aujourd’hui, mais nous avons pensé que cela valait la peine de prendre le temps d’assembler un ensemble plus complet de changements [for Seer]”, a tweeté Larson. “Soyez à l’affût la semaine prochaine.”

La liste complète des changements à venir dans le patch d’aujourd’hui est répertoriée ci-dessous.

Notes de mise à jour d’Apex Legends du 10 août

Réduit les dégâts du Prowler de 15>14Réduit la vitesse lors de l’ADS avec le L-StarFixe un trou de carte près du ClimatizerAugmente les prix du Prowler et du L-Star dans les arènes

GameSpot peut percevoir une commission sur les offres de vente au détail.