Le nouveau patch de Pokémon Unite tue presque Payer pour gagner via de nouveaux objets

Depuis sa sortie, il a été difficile de parler des mérites du monstre de poche MOBA Pokémon Unite. Le facteur amusant était là, bien que largement masqué par les pratiques de monétisation de TiMi Studio Group, qui vous permettent d’augmenter les articles avec de l’argent réel. Mais avec le gros nouveau patch de mercredi, Pokémon Unite est désormais bien plus généreux envers les joueurs qui ne veulent pas sortir leur portefeuille.

Auparavant, Pokémon pouvait contenir des objets qui affectaient leurs capacités dans le jeu ou conférer une variété d’améliorations de statistiques. Il y a un objet, par exemple, qui augmente vos PV à chaque fois que vous marquez un but. Tous les objets peuvent être nivelés jusqu’au 30e rang via une devise dans le jeu que vous pouvez gagner pendant le temps de jeu normal, sans dépenser d’argent. Le problème était qu’une fois que vous atteigniez le niveau 20, continuer à pomper les objets devenait une énorme corvée. Théoriquement, vous pouvez en effet maximiser les articles sans dépenser d’argent, mais le jeu distribue la monnaie si peu qu’il faudrait probablement des mois pour compléter un seul article. Votre Pokémon peut en transporter trois et vous utilisez probablement plus d’un personnage pour mieux répondre aux besoins de votre équipe. C’était beaucoup, beaucoup plus facile de sortir de ces 10 derniers niveaux.

Maintenant, en tant que personne qui a atteint le rang de Maître et qui en est maintenant à environ 250 heures, je suis confiant de dire que les petits bonus de statistiques conférés par ces objets ne correspondent pas du tout à une équipe coordonnée et basée sur des objectifs. Votre capacité à, disons, rester en vie 1% de plus que d’habitude, par exemple au hasard, signifie de la merde si vous ne marquez pas, ou si vous êtes confronté à un contre-choix qui dispose d’outils spécifiques pour vous démolir en profondeur. Pourtant, je reconnais que c’est de la merde d’avoir ce type de monétisation du tout.

Les choses sont maintenant différentes. Avec le patch sur le thème de l’espace de septembre, qui comprend une longue liste de réglages d’équilibre et de nouvelles options de personnalisation, TiMi Studio Group a introduit un tout nouveau type d’élément, le Super Item Enhancer. Ces Enhancers avancés peuvent être gagnés via un événement extrêmement facile à obtenir. Vous en obtenez un pour les niveaux 10, 12 et 14 – et comme je suis au niveau 40, je me suis connecté ce matin en remplissant automatiquement les conditions requises pour obtenir les Enhancers. Quiconque joue régulièrement connaîtra probablement la même chose.

Et bon sang, sont-ils puissants. Une seule pièce augmentera le niveau de n’importe quel élément de votre choix, ce qui, oui ! Mais la meilleure partie est que si l’élément sur lequel vous l’utilisez est déjà à mi-chemin de ses niveaux, les nouveaux Enhancers vous «remboursent» la différence. Ainsi, par exemple, j’ai utilisé une pièce Enhancer sur un objet de niveau 25, ce qui l’a porté à 30, pour découvrir qu’il me restait alors des milliers d’Enhancers normaux. Ceux-ci ont ensuite été rapidement utilisés pour d’autres choses que je devais niveler. Maintenant, j’ai plusieurs chargements à leurs performances maximales.

Le nouveau menu d’événement pour les Super Enhancers dans Pokémon Unite, qui fait passer vos objets au niveau 30. Capture d’écran : TiMi Studio Group / Kotaku

Ainsi, bien que vous ne receviez que trois de ces amplificateurs gonflés tout au long de l’événement, dans la pratique, ils pourraient vous aider à niveler plus de trois objets. Mais à tout le moins, c’est suffisant pour maximiser un chargement sur votre Pokémon préféré. Alors maintenant, tout le monde obtient des articles au maximum, pas seulement les personnes qui ont payé leur chemin là-bas.

Autre nouveauté : il existe désormais des « cartes d’essai de qualité maximale », qui vous permettent de lancer temporairement n’importe quel élément que vous souhaitez atteindre le niveau 30. Elles durent une semaine et peuvent être gagnées via un événement en jeu qui est également incroyablement simple. Il vous suffit de terminer des batailles en tenant un objet. Vous alliez probablement le faire de toute façon, et le nombre de correspondances nécessaires pour obtenir une poignée de cartes est assez faible. Ainsi, tout ce que vous n’avez pas pu mettre à niveau de manière permanente, vous pouvez toujours profiter de son plein potentiel.

Une autre chose qui soulage cette tension est l’ajout d’une plus grande variété de défis, d’événements et de la nouvelle passe de saison. Et ils sont généreux aussi ! Un événement plus tôt dans l’année avait des objets qui, s’ils étaient terminés, vous donnaient chacun deux amplificateurs d’objets. Que diable pouvez-vous même faire avec ça? Mais maintenant, les incitations à continuer à jouer sont bien meilleures. En les parcourant, je vois une variété de défis offrant au moins 150 éléments Enhancers chacun, ou des centaines de tickets pouvant être convertis en Enhancers. Et ils sont tous assez faciles à obtenir, si vous jouez régulièrement. Nous parlons ici du niveau de facilité de «jouer comme support cinq fois». Vous allez relever certains de ces défis sans essayer activement de le faire.

Ce n’est que le début de ce qui est sur le point d’être un changement massif pour la communauté Pokémon Unite. À la fin du mois, la première saison se termine officiellement. Ceux d’entre nous qui se punissent en jouant classés recevront alors des milliers de tickets supplémentaires pouvant être utilisés pour les Enhancers, entre autres. Cela aussi signifiera probablement que de nombreuses personnes pourront maximiser leurs articles sans dépenser un centime. Ajoutez à cela un nouvel afflux de joueurs mobiles qui ont du jeu croisé, et l’ensemble du paysage Pokémon Unite repose désormais sur des plaques tectoniques actives.

Lorsque tout le monde a accès aux mêmes avantages, la frustration entourant ce MOBA mièvre s’atténuera à coup sûr. Et Dieu merci pour cela; maintenant, je n’ai plus à justifier perpétuellement mon plaisir pour ce qui est vraiment un grand jeu avec tous ces Enhancers, tickets et gemmes. De plus, avec TiMi Studio Group continuant de mettre à jour le jeu et d’ajouter régulièrement plus de personnages, l’avenir de Pokémon Unite semble en effet prometteur.