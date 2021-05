Le nouveau patron de la NASA est un ancien capitaine de l’armée et astronaute – .

Comme c’est souvent le cas lorsqu’une nouvelle administration présidentielle prend les rênes, l’élection du président Joe Biden signifiait que la NASA allait presque certainement avoir besoin d’un nouvel administrateur. Le poste avait été occupé par le politicien nommé par Trump Jim Bridenstine au cours des quatre années précédentes, mais Bridenstine a clairement indiqué après l’élection de Biden qu’il prévoyait de démissionner. C’est tout aussi bien, car il est hautement improbable que l’administration Biden lui ait demandé de rester. Dans tous les cas, après l’inauguration, Steve Jurczyk a repris la NASA en tant qu’administrateur par intérim pendant que l’éventuelle sélection était faite. Maintenant, après avoir prêté serment lundi, l’ancien sénateur Bill Nelson quittera son poste au Congrès et reprendra la NASA à l’avenir.

Nelson a été assermenté par le vice-président Kamala Harris et commencera à travailler immédiatement. L’événement a été suivi par Nelson, Harris, la famille de Nelson, ainsi que l’ancien administrateur de la NASA Charles Bolden, qui a servi sous le président Barack Obama. Jim Bridenstine était également là… un peu. Il a rejoint via un appel vidéo pour participer et féliciter Nelson.

Top Deal du jour Les acheteurs grouillent d’Amazon pour obtenir le robot aspirateur Roomba 675 alors qu’il ne coûte que 199 $! Prix ​​courant: 279,99 $ Prix: 199,00 $ Vous économisez: 80,99 $ (29%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Nelson a une longue histoire au service des États-Unis à divers titres. Avant de devenir administrateur de la NASA, il occupait un siège au Sénat pour l’État de Floride, était un spécialiste de la charge utile pour la NASA et a volé sur la navette spatiale Columbia au milieu des années 1980, et était capitaine dans l’armée américaine. Ce sont des références assez brillantes, et son travail étroit avec la NASA au fil des ans en fait un choix très solide pour le rôle d’administrateur.

«C’est un honneur d’être assermenté par le vice-président Harris en tant qu’administrateur de la NASA, et je suis impatient de continuer à entretenir des relations solides avec elle en tant que président du Conseil national de l’espace», a déclaré Nelson après avoir prêté serment. Merci à Steve Jurczyk pour son leadership en tant qu’administrateur par intérim au cours des derniers mois, aidant à réaliser les priorités de l’administration Biden-Harris et à assurer le succès des objectifs et des missions de la NASA. Vous avez vu les incroyables réalisations de la NASA au cours des 100 derniers jours – la preuve est dans le pudding. “

En effet, la NASA a connu un début d’année 2021 très chargé.L’agence spatiale travaille sur un certain nombre de grands projets dont la mission de rover Perseverance sur Mars, l’hélicoptère Ingenuity Mars, le programme d’équipage commercial avec SpaceX et Boeing, et bien sûr l’ensemble «Retournons sur la Lune». Avec tout cela (et bien plus encore) en préparation, Nelson va avoir de quoi le tenir occupé alors qu’il commence son mandat en tant qu’administrateur de la NASA.

En parlant du retour de la NASA sur la Lune, il convient de noter que le calendrier de cette mission et les travaux qui y ont précédé pourraient changer radicalement maintenant qu’il y a une nouvelle administration en ville. La NASA a fait des progrès significatifs vers l’objectif d’un retour de la Lune d’ici 2024, mais la pandémie les a également retardés, il sera donc intéressant de voir comment Nelson abordera cela à l’avenir.

Top Deal du jour Amazon propose de vrais clous d’oreilles en diamant pour moins de 60 $ – et les critiques sont hors du commun! Prix: 59,90 $ Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Mike Wehner a rendu compte de la technologie et des jeux vidéo au cours de la dernière décennie, couvrant les dernières nouvelles et les tendances de la réalité virtuelle, des appareils portables, des smartphones et des technologies futures. Plus récemment, Mike a occupé le poste de rédacteur technique au Daily Dot et a été présenté dans USA Today, Time.com et d’innombrables autres sites Web et imprimés. Son amour du reportage vient juste après sa dépendance au jeu.