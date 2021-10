Le nouveau patron de Watford, Claudio Ranieri, revient en Premier League en tant qu’icône après “dilly ding, dilly dong”, un renard mort et une pizza au champagne

Une icône de la Premier League est de retour pour une autre bouchée de cerise, avec l’orchestrateur du plus grand bouleversement de la compétition, Claudio Ranieri, prenant les rênes de Watford.

L’Italien gérera sa quatrième équipe différente en Angleterre, avec son passage le plus célèbre à Leicester City, qu’il a guidé vers une étonnante victoire au titre 5000/1.

. – .

Claudio Ranieri a réalisé un miracle du football en 2016 alors que son équipe de Leicester City a été sacrée championne de Premier League

Et en dehors du terrain, son caractère a brillé

Ranieri a conduit les Foxes à sans doute le triomphe le plus mémorable que le monde du football ait jamais vu, avec Jamie Vardy, N’Golo Kante et Riyad Mahrez aidant à bouleverser les chances de manière extraordinaire.

Mais pour Ranieri, 69 ans, il y a eu beaucoup plus de moments mémorables en cours de route, car l’une des importations les plus adorables du pays a remporté l’honneur ultime 12 ans après son remplaçant à Chelsea, Jose Mourinho, le qualifiant de perdant.

Dilly ding, dilly dong

Alors que Leicester se rapprochait de sa victoire en Premier League, Ranieri a continuellement refusé de commenter les chances de son équipe, affirmant plutôt que le seul objectif était de ne pas être relégué.

Un journaliste a cependant réussi à obtenir des citations inestimables de l’italien, demandant des informations selon lesquelles il agite une cloche imaginaire aux joueurs lorsqu’ils ne se concentrent pas.

Ranieri a expliqué : « Depuis le début, quand quelque chose n’allait pas, je disais : ‘Dilly-ding, dilly-dong, réveille-toi, réveille-toi !’ Alors le jour de Noël j’ai acheté pour tous les joueurs et tout le staff une petite cloche. C’était juste une blague.”

LCFC YouTube

Ranieri a expliqué l’histoire derrière ‘dilly ding, dilly dong’ alors que Leciester se rapprochait du titre

Qu’est-ce que le renard ?

La victoire du titre de Leicester a été notoirement confirmée alors que les joueurs étaient chez Jamie Vardy, observant Tottenham s’effondrer contre Chelsea dans “La bataille du pont” qui a remis le titre aux Foxes.

Les joueurs ont dû attendre une victoire 3-1 sur Everton au King Power pour enfin soulever le trophée, un supporter marquant l’accomplissement d’une manière plutôt étrange.

Repéré à l’extérieur du stade avec un renard mort par taxidermie, un fan visant à donner le cadeau à Ranieri, s’il l’a gardé, ou même l’a eu, reste à voir.

Pizza et champagne

Les Italiens sont connus pour leur méticulosité en matière de traditions culinaires, mais pas Ranieri, qui commandait autrefois du champagne pour accompagner les pizzas de fête.

Le manager né à Rome a promis à ses joueurs une pizza lorsqu’ils ont gardé leur première cage inviolée de la saison, et il a tenu parole après une victoire 1-0 contre Crystal Palace en 2015.

Il a ensuite été signalé que douze bouteilles de Moët & Chandon avaient été expédiées au vestiaire alors que les célébrations du 64e anniversaire de Ranieri commençaient.

“Le champagne et la pizza sont bons, pas fantastiques, mais ok”, a-t-il déclaré une fois la fête terminée.

LCFC YouTube

Ranieri livre une deuxième tournée de pizzas après les avoir commandées avec du champagne le jour de son anniversaire

Je veux le tuer !

Ils disent que les gentils gars finissent derniers, et Ranieri semblait être la preuve de cet idiome avec une armoire à trophées décevante au cours d’une carrière aussi riche.

Cependant, la personnalité de l’Italien a clairement joué un rôle important dans la victoire de Leicester au titre, obtenant le soutien de ses joueurs ainsi que des médias.

Un journaliste a posé une question un peu étrange avant un match contre Watford, se demandant si Ranieri voulait se venger du patron des Hornets, Quique Sanchez Flores, qui l’a remplacé à Valence il y a plus de dix ans.

« Ouais, grosse revanche ! Je veux le tuer ! a plaisanté Ranieri. “C’est le football, c’est un homme gentil.”

SkySport YouTube

Ranieri plaisante en disant qu’il veut tuer le manager de Watford Quique Sanchez Flores qui l’a remplacé à Valence

L’humble admission de Mourinho

Tout comme Sanchez Flores, Jose Mourinho était l’homme qui a remplacé Ranieri un an plus tôt lorsqu’il a repris Chelsea en 2004 avant de remporter un premier titre de Premier League.

Un jeune pompeux Mourinho a légèrement dépassé son prédécesseur en disant “Ce n’est vraiment pas de ma faute s’il était considéré comme un perdant à Chelsea.”

Avance rapide jusqu’en 2016, et un Mourinho plus respectueux a honoré Ranieri, affirmant que ses réalisations à Leicester étaient bien plus importantes que tout ce que les Portugais ont fait à Chelsea.

“Les supporters de Chelsea n’oublient pas ce que j’ai fait et à mon avis Claudio a fait encore plus pour Leicester”, a déclaré Mourinho. “Ce qu’il a fait là-bas était plus grand que tous les titres que j’ai remportés à Chelsea et dans 50 ans, les fans de Leicester le sauront toujours.”

Mourinho était assez désagréable à propos de Ranieri en 2004, mais a ensuite salué ses réalisations

Sélecteur talkSPORT

Jouez à talkSPORT Selector et vous pourriez gagner beaucoup d’argent

Gagnez une part de 25 000 £+ Choisissez une équipe de Premier League à gagner chaque semaine Les inscriptions coûtent 10 £ 18+, veuillez jouer de manière responsable, gambleaware.org

Inscrivez-vous ici