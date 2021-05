Le nouveau patron du Bayern Munich, Julian Nagelsmann, adopte les données et parle de formation 4-2-3-1

S’exprimant lors d’une conférence de presse annonçant une collaboration entre la FIFA et la start-up allemande Kinexon, le futur manager du Bayern Munich a évoqué son rôle en tant que l’un des nouveaux coachs «portables» du jeu.

Kinexon propose une technologie de capteur qui peut être utilisée pour le suivi des joueurs et Nagelsmann apprécie le type d’informations que ces types de points de données peuvent fournir.

«Les données deviennent de plus en plus importantes», a déclaré Nagelsmann (tel que capturé par Handlesblatt).

Alors que Nagelsmann admet avoir adopté une approche new age, il utilise également son instinct.

“Je prends des notes avec un crayon, je ne suis pas seulement un entraîneur d’ordinateur portable”, a déclaré Nagelsmann (tel que capturé par le journaliste de Tz Philipp Kessler). «Et puis je vérifie mes sentiments et mes observations en regardant les données.»

Kessler a également capturé cette pépite ci-dessous sur Nagelsmann parlant à travers des formations. Alors que le manager du RB Leipzig ne s’est engagé dans aucune formation, ses commentaires sur le 4-2-3-1 – le standard du Bayern Munch – étaient intéressants:

#Nagelsmann: “Als ich vor 6 Jahren als Trainer in der BL anfing, spielte fast jeder Gegner in der gleichem Formation: 4-2-3-1. Es war nicht so kompliziert, sie zu analysieren. Jetzt spielt fast jeder Gegner einen anderen Stil. Daten können bei der Analyze helfen. ” @kinexon #FCB

– Philipp Kessler (@kessler_philipp) 5 mai 2021