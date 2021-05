Le nouveau patron du Bayern Munich, Julian Nagelsmann, nomme Andrej Kramaric meilleur joueur qu’il a entraîné

Le nouveau manager du Bayern Munich, Julian Nagelsmann, a travaillé avec un certain nombre de joueurs talentueux au cours de sa carrière.

Niklas Süle, Serge Gnabry, Timo Werner, Marcel Sabitzer, Willi Organ, Dayot Upamecano, Lukas Klostermann, Marcel Halstenberg, Dani Olmo, Emil Forsberg, Angelino et Ibrahima Konate ne sont que quelques-uns des grands talents de ce joueur de 33 ans. avait sous son aile.

Il y a un joueur, cependant, qui se démarque de Nagelsmann: l’attaquant de Hoffenheim – et ancien objectif de transfert du Bayern Munich – Andrej Kramaric.

Andrej Kramaric a impressionné Julian Nagelsmann pendant leur séjour ensemble.Photo de Daniel Kopatsch / .

“Andrej Kramaric est un bon exemple de développement solide et d’une incroyable constance”, a déclaré Nagelsmann à Sport Bild (tel que capturé par @iMiaSanMia). “C’est un gars formidable, donne toujours tout et méritait d’avoir cette carrière positive.”

Kramaric a connu un début de saison très chaud et a finalement terminé avec des statistiques impressionnantes pour Hoffenheim. Kramaric a accumulé 25 buts et six passes en 34 matchs toutes compétitions confondues.

Le Bayern Munich se serait engagé à Eric Maxim-Choupo Moring pour être l’attaquant remplaçant de l’équipe pour la saison prochaine, mais aucune annonce officielle n’a été faite. Nagelsmann pourrait-il convaincre le front office du Bayern Munich de faire venir Kramaric?

C’est douteux.

Kramaric a 29 ans, ce qui n’est pas nécessairement un problème, mais sa valeur marchande (par Transfermarkt) est de 32 millions d’euros – ce qui est probablement beaucoup trop riche pour les Bavarois à ce stade.