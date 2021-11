Xavi veut que Barcelone ramène Francisco Trincao en Espagne dans la fenêtre de transfert de janvier, selon les rapports.

L’international portugais à six reprises a quitté le Camp Nou plus tôt cette année dans le but d’acquérir plus d’expérience en équipe première. Il a rejoint l’équipe de Premier League des Wolves pour un prêt d’une saison.

Trincao a fait ses débuts lors de la défaite 1-0 contre Leicester City en août. Il a jusqu’à présent disputé neuf matchs toutes compétitions confondues, marquant un but. Cette frappe est intervenue lors de la victoire 4-0 de la Coupe Carabao contre l’équipe de championnat Nottingham Forest.

Trincao a réalisé des performances passionnantes jusqu’à présent. Les officiels des Wolves espèrent qu’il pourra convertir certaines de ses courses perçantes en plus de buts après la pause internationale.

Cependant, il ne sera peut-être pas dans les West Midlands plus longtemps si Xavi parvient à ses fins. Sport Witness, citant des articles de la presse portugaise, déclare que le nouveau manager a l’intention de ramener Trincao en Catalogne.

Il estime que le Barça est le meilleur endroit pour que l’ailier poursuive son développement passionnant. Trincao pourrait également être nécessaire pour remplacer Ousmane Dembele après le dernier revers de blessure du Français.

Les loups auront l’intention de garder le joueur de 21 ans, car sa position dans l’équipe ne fait que grandir. Il est une source de créativité indispensable en l’absence de Pedro Neto.

L’équipe de Bruno Lage aurait payé 6 millions d’euros (5,1 millions de livres sterling) pour prêter Trincao pour toute la campagne 2021-2022. Cela signifie qu’une indemnisation leur sera due s’il retourne tôt dans son club parent.

Les loups ont également la possibilité de rendre son prêt permanent pour environ 30 millions d’euros (25,7 millions de livres sterling). Mais ils n’auront peut-être pas la chance de le faire si un accord de janvier est conclu en premier.

L’attaquant sud-coréen Hwang Hee-chan est un joueur qui semble prêt à rendre son sort temporaire permanent. Le Telegraph a récemment révélé que les Wolves se préparaient à accélérer les pourparlers avec son club parent, le RB Leipzig. Ils veulent déclencher un accord d’une valeur de 13 millions de livres sterling.

Hwang a marqué quatre buts en huit matches de championnat jusqu’à présent cette saison.

Lage repousse les questions de Traoré

Pendant ce temps, Lage a réitéré sa position de défi sur l’avenir d’Adama Traoré. L’ailier pacy continue d’être une cible pour Liverpool et Tottenham.

Il a été laissé sur le banc ce week-end alors que les Wolves ont été battus 2-0 par Crystal Palace. Après la défaite, on a demandé à Lage si Traoré avait été abandonné en raison de sa saga contractuelle en cours.

« Non non Non. Je ne sais pas ce qui s’est passé avant. Mais bien sûr, je suis à 100% libre de prendre mes décisions et c’est mon travail », a-t-il déclaré.

« La personnalité que j’ai, je n’accepte pas ce genre de choses dans mon rôle. Une chose est le contrat et l’autre est mes idées. Si j’ai besoin de lui pour jouer et gagner des matchs, je le remettrai.

L’accord actuel de Traoré expire en juin 2023. Si de nouvelles conditions ne peuvent pas être convenues, les Wolves devront peut-être envisager une vente l’été prochain ou risquer de perdre l’Espagnol gratuitement.

