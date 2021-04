Le nouveau PDG d’Amazon, Andy Jassy, ​​explique pourquoi le travail à distance nuit à l’innovation: «  Vous ne riffez pas de la même manière  »

Des travailleurs traversent devant les Spheres sur le campus d’Amazon au centre-ville de Seattle, avant que la pandémie n’oblige les employés à travailler à domicile. (Photo . / Kurt Schlosser)

Comme . l’a rapporté plus tôt mercredi, Amazon est retourné au bureau après avoir laissé les gens travailler à domicile au cours de l’année écoulée.

«Notre plan est de revenir à une culture centrée sur le bureau comme base. Nous pensons que cela nous permet d’inventer, de collaborer et d’apprendre ensemble le plus efficacement possible », a déclaré Amazon aux employés dans un mémo.

C’est une décision stratégique clé qui a des implications non seulement pour la main-d’œuvre de l’entreprise, mais aussi pour le dynamisme de la zone entourant son siège social de Seattle et sa présence croissante à Bellevue, Washington.

La nouvelle a également attiré l’attention parce qu’elle diffère des autres grands employeurs de l’État de Washington tels que Zillow et Microsoft, qui adoptent davantage une approche hybride où les employés partagent le temps entre le bureau et la maison.

Alors, pourquoi Amazon veut-il que ses gens reviennent? Une réponse possible: l’innovation.

Andy Jassy, ​​le patron de longue date d’Amazon Web Services qui remplacera Jeff Bezos en tant que PDG d’Amazon plus tard cette année, a parlé de certains des avantages et des inconvénients du travail à distance dans une interview avec CNBC en décembre.

Jassy a dit que «l’invention» est difficile à faire virtuellement par rapport aux gens qui font du brainstorming ensemble en personne.

«Vous ne riffez pas de la même manière», a-t-il dit, «cela a donc vraiment changé la façon dont nous avons dû penser à la façon dont nous stimulons l’innovation, et la façon dont nous sollicitons des informations auprès de nos constructeurs et les types de réunions Cours. »

Jassy a déclaré que l’invention «a tendance à être bâclée».

«Ce n’est pas comme si vous pouviez organiser 45 minutes et dire:« Nous allons inventer ce produit maintenant »», a-t-il déclaré.

Au lieu de cela, ce processus se produit avec une idée initiale qui évolue vers autre chose, les gens «se mêlant de ce que les autres disent».

Amazon met à jour les conseils de travail à distance et prévoit de « revenir à une culture centrée sur le bureau comme base de référence »

«Ils interrompent les gens, ils s’animent, puis vous terminez la réunion et vous n’y arrivez pas vraiment, mais trois personnes quittent la réunion et commencent à travailler sur un tableau blanc à l’extérieur de cette salle de conférence», a déclaré Jassy.

Ce processus est beaucoup plus difficile à reproduire dans un environnement de travail virtuel, malgré l’essor et l’amélioration des logiciels de collaboration au cours des dernières années, a ajouté Jassy.

S’exprimant sur un récent podcast ., Peter Lee, vice-président de la recherche et des incubations chez Microsoft, a parlé de l’impact sur l’innovation en raison de la pandémie et du travail à distance, en particulier pour les technologies de transformation qui peuvent prendre des décennies à se développer.

«Une grande partie du processus d’invention se déroule traditionnellement dans des environnements de type« garage »qui ont été conçus et ajustés au fil des décennies pour stimuler et« attraper »de grandes idées», a déclaré Lee. «Je pense que d’ici le milieu de 2021, nous pourrions voir des signes indiquant si le rythme de l’innovation est affecté, de manière positive ou négative.»

Pour lui-même, Jassy a déclaré qu’il lui manquait tout simplement d’être entouré de gens. «Il y a juste cette connexion et cette chimie que vous obtenez, ce lien que vous obtenez, être en personne. Cela me manque. »

Voici plus de l’interview CNBC de Jassy:

Sur le travail à distance et la location: «Cela a vraiment changé la façon dont nous avons tous pensé à l’embauche. Dans le passé, nous avons essayé d’embaucher des personnes dans des endroits où nous avons une masse critique, car nous pensions que c’était mieux pour le développement de carrière des gens et plus facile pour eux de collaborer. Nous avons réalisé que si vous avez quelqu’un dans un endroit particulier qui est prêt à travailler des heures pour pouvoir collaborer, vous pouvez le faire très efficacement. »

Sur les réunions: «Cela a changé notre façon de penser à tous nos coéquipiers distants. La plupart des réunions se déroulent en grande partie dans un seul endroit physique, puis les gens se connectent à distance. Mais ils sont un peu sur le côté; ils ne peuvent pas participer à la réunion aussi pleinement que vous le souhaitez. Comme tout le monde est éloigné et que tout le monde n’a qu’un seul carré, nous avons des contributions et une participation sur un terrain de jeu beaucoup plus égal. Cela a vraiment changé les idées que nous avons eues et les discussions que nous avons eues. Même lorsque nous recommencerons à avoir des réunions en personne, nous continuerons d’intégrer beaucoup de choses que nous avons apprises dans des réunions virtuelles pour nous assurer d’obtenir le bon engagement de tous nos coéquipiers à distance. »