Le nouveau PDG d’Atari dit vouloir recentrer l’entreprise

Le PDG nouvellement nommé de la marque de jeux hérités Atari, Wade Rosen, a déclaré que la société se concentre sur les jeux car c’est pour cela que les gens le connaissent.

S’adressant à GamesIndustry.biz, l’exécutif a admis que l’entreprise était devenue légèrement encombrée ces dernières années, plongeant ses orteils dans de nombreuses entreprises différentes en dehors des jeux vidéo. Rosen dit que cela fait partie de la raison pour laquelle il faut se concentrer sur les titres premium pour PC et consoles, plutôt que sur les mobiles et les jeux gratuits.

“Le besoin est dû au fait que le marché n’était vraiment pas sûr ou clair de ce que nous faisions”, a déclaré Rosen.

“Atari était devenu synonyme de faire beaucoup de choses, mais n’expliquait pas vraiment pourquoi ils faisaient ces choses, quelle était leur motivation ou d’où venaient ces raisons. parce que c’est pourquoi les gens nous connaissent. Plutôt que d’essayer de nous réinventer en une société de télévision, un opérateur de casino ou toutes ces autres choses que nous ne sommes pas, nous sommes connus comme une société de jeux vidéo. “

Cela fait suite à la division d’Atari en deux entités distinctes plus tôt cette année; Atari Gaming se concentre sur l’activité jeux de l’entreprise, tandis qu’Atari Blockchain travaille sur la crypto-monnaie et les NFT. Cette division est dirigée par l’ancien PDG Frédéric Chesnais, tandis que la marque globale Atari relève de la direction de Rosen.

Au cours de ce changement, Atari Gaming a abandonné quelques-unes de ces activités supplémentaires dans lesquelles elle avait puisé, telles que la production télévisée interne et les casinos.

