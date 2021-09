Le nouveau PDG de Paradox admet un “comportement inapproprié”

Le nouveau PDG de Paradoxe Interactif est allé sur Twitter pour admettre des actes répréhensibles passés. Dans une série de tweets, l’actuel PDG Fredrik Wester a admis avoir « comportement inapproprié » envers un autre employé en 2018, sans toutefois préciser de quel comportement il s’agissait.

À la suite de l’enquête récemment divulguée à la presse, il y a eu des rumeurs et des discussions sur mon rôle dans cet environnement, citant un incident spécifique en 2018. Au nom de la transparence et de la clarté, je voudrais faire la lumière à ce sujet. La responsabilité commence par le haut. – Fredrik Wester (@TheWesterFront) 13 septembre 2021

“Je n’ai jamais eu l’intention de mettre quelqu’un mal à l’aise autour de moi, mais c’est toujours ce qui s’est passé, à mon grand regret”, a expliqué Wester. « Suite à cet épisode, j’ai travaillé avec mon coach et mon mentor pour mieux comprendre l’impact de mon comportement et pour m’améliorer. »

Wester prétend que cela est fait parce que «la responsabilité commence au sommet» et que, même si cela le rend moins crédible en tant que leader, cela doit être fait. “Je comprends que cela rend ma cause moins crédible lorsqu’il s’agit de traiter ces problèmes en interne et ne sera donc pas directement impliquée, cela sera fait par les RH de Paradox avec une aide externe, mais bien sûr avec mon soutien total si besoin. “

Cela survient peu de temps après la publication d’un rapport sur la façon dont une enquête syndicale a révélé ce que le rapport appelait un «comportement offensant» qui se produisait chez Paradox, et en particulier pour les femmes qui y travaillaient. Cela s’est également produit dans le sillage de l’ancien PDG, Ebba Ljungerud, qui a démissionné en raison de « points de vue divergents sur la stratégie de l’entreprise ».

Il reste difficile de dire à quel point Wester et Paradox dans son ensemble prennent au sérieux le harcèlement et la discrimination au travail, d’autant plus que Wester n’est pas précis sur ce qu’il a fait de mal et qu’il est toujours en position de pouvoir malgré ces actes répréhensibles. Le harcèlement au travail reste un problème à l’échelle de l’industrie, comme en témoignent le récent procès contre Activision Blizzard et d’innombrables autres incidents dans de nombreuses entreprises.