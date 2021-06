Le nouveau PDG de Tableau, Mark Nelson, sur la vie au sein de Salesforce et l’avenir de l’entreprise à Seattle

in

Mark Nelson a été nommé PDG de Tableau Software en mars, dirigeant la société basée à Seattle au sein de Salesforce, comblant un poste vacant créé par le départ de son prédécesseur, Adam Selipsky, pour devenir le nouveau PDG d’Amazon Web Services. (Photos Tableau et .)

Tableau Software, basé à Seattle, n’est plus une société indépendante cotée en bourse, mais il est de retour sous les yeux attentifs de Wall Street pour une raison différente.

Force de vente a acheté la société de visualisation de données pour plus de 15 milliards de dollars en 2019, sa plus grosse acquisition à l’époque. Maintenant que Salesforce est sur le point de finaliser son acquisition de la société de collaboration sur le lieu de travail Slack pour 27,7 milliards de dollars, les investisseurs se tournent vers les performances de Tableau au sein de Salesforce pour obtenir des indices sur le sort de Slack.

Ils ont trouvé quelques nouvelles encourageantes dans le récent rapport sur les résultats de Salesforce: Tableau a généré un chiffre d’affaires de 394 millions de dollars pour Salesforce au cours de son premier trimestre fiscal, en hausse de 38 %, et a été impliqué dans huit des 10 meilleures transactions clients de Salesforce pour le trimestre.

“Je ne peux pas parler de toutes les acquisitions (mais) celle-ci fonctionne très bien pour nous”, a déclaré le PDG de Tableau, Mark Nelson, dans une interview en podcast avec . cette semaine. « Et nous sommes dans une très bonne position, comme le montrent ces chiffres. »

“Certainement, une partie de cela est une bonne exécution de notre part – de bons produits que nous mettons là-bas”, a-t-il ajouté. “Mais ne vous y trompez pas, l’économie est également en train de rugir, ce qui est une bonne chose à voir dans tous les domaines. Il y a un tas de choses qui semblent très positives, surtout ici aux États-Unis alors que nous sortons de la pandémie. »

Combinées, les acquisitions de Slack et de Tableau positionnent Salesforce comme un rival plus redoutable de Microsoft dans le domaine de la technologie d’entreprise, Slack affrontant Microsoft Teams et Tableau rivalisant directement avec la technologie de visualisation de données Power BI de Microsoft.

Nelson a reconnu que Tableau pourrait être une cible plus importante pour les concurrents dans le cadre de Salesforce, mais a déclaré que la combinaison “nous donne également un plus grand espace” pour proposer des solutions pour les clients.

“Parce qu’il s’agit d’un problème si urgent dans l’univers, il y a beaucoup de gens dans cet espace, des grands concurrents aux plus petites personnes qui essaient de résoudre ce problème”, a-t-il déclaré. Cependant, a-t-il ajouté, Tableau continuera d’avoir « une perspective fondamentalement différente sur ce que signifie travailler avec des données ».

Nelson est nouveau dans le rôle de PDG, mais pas dans Tableau, ni dans la région de Seattle.

Il a grandi dans la région de Chicago et a fréquenté l’Université de l’Illinois à Urbana-Champaign, où il a obtenu une licence en ingénierie et une maîtrise en informatique. Il a occupé des postes de direction en ingénierie dans des sociétés telles qu’Oracle et Concur dans la région de Seattle avant de rejoindre Tableau en 2018 en tant que vice-président exécutif du développement de produits.

Nelson a été nommé président-directeur général de Tableau en mars. Il a comblé une vacance créée lorsque son prédécesseur, Adam Selipsky, a été nommé PDG d’Amazon Web Services, succédant à Andy Jassy, ​​qui succède à Jeff Bezos en tant que PDG d’Amazon.

L’ancien PDG de Tableau, Adam Selipsky, à gauche, et le PDG de Salesforce, Marc Benioff, à droite, lors de la conférence Tableau à Las Vegas en 2019. (. File Photo / Todd Bishop)

Nous apprenons à connaître Nelson dans cet épisode du podcast ., parlant de son parcours, de sa vie au sein de Salesforce, de ses objectifs en tant que nouveau leader de Tableau et de l’avenir de l’entreprise dans la région de Seattle. Nous l’encourageons également à nous donner ses conseils pour le PDG de Slack, Stewart Butterfield, sur la collaboration avec le PDG de Salesforce, Marc Benioff, sur la base de sa propre expérience.

Écoutez ci-dessus, abonnez-vous à n’importe quelle application de podcast et continuez à lire les faits saillants.

Seattle est-il vraiment Salesforce HQ2 ? Salesforce a annoncé l’acquisition de Tableau il y a deux ans cette semaine. À l’époque, le PDG de Salesforce, Marc Benioff, avait déclaré que Seattle deviendrait le « HQ2 » de la société basée à San Francisco, empruntant l’expression qu’Amazon a utilisée dans sa recherche d’un deuxième siège social.

À l’époque, Salesforce employait à lui seul environ 1 000 personnes dans la région de Seattle. Tableau employait environ 2 100 personnes dans la région, soit environ la moitié de ses effectifs mondiaux à l’époque, pour un total combiné d’environ 3 100 personnes entre les deux sociétés à l’époque.

Deux ans plus tard, y compris les employés de Tableau, Salesforce emploie environ 3 800 personnes dans la région, selon les derniers chiffres de l’entreprise.

«Après la pandémie, nous cherchons où nous embauchons. Je pense qu’il y aura beaucoup plus de liberté pour embaucher dans des endroits éloignés. Mais Seattle est notre maison et nous continuerons à nous développer à Seattle », a déclaré Nelson.

Nelson n’est pas étranger aux organisations complexes et aux défis techniques difficiles. Peu de temps après avoir rejoint Concur en tant que directeur de la technologie, la société de gestion des dépenses a été frappée par ce que les anciens ingénieurs se souviennent encore de la « grande panne d’août 2014 ».

Les problèmes techniques ont révélé une série de défis organisationnels plus importants dont Nelson avait hérité.

Darren Bauer Kahan. (Photo en filigrane)

Les gens qui faisaient partie de son équipe à l’époque se souviennent encore de la façon dont il a géré la situation. Nelson n’a pas éludé les problèmes, ni les a balayés sous le tapis, mais il n’a pas non plus pointé du doigt ou blâmé les gens, se rappellent-ils.

Au lieu de cela, il a exploité l’incident autant qu’il le pouvait, de manière constructive, pour “indiquer la distance entre l’endroit où nous étions et l’endroit où nous devions aller”, a déclaré Darren Bauer Kahan, qui était à l’époque chez Concur et est maintenant le directeur des produits et de la technologie de la société de technologie éducative Watermark.

Lorsqu’il rencontre des défis difficiles, Bauer Kahan dit qu’il pense souvent : « Que ferait Mark Nelson dans cette situation ? »

L’un des principes les plus importants de l’ingénierie est l’utilisation des données pour apprendre, a déclaré Nelson. Ensuite, ayez le courage d’utiliser les preuves empiriques pour prendre des décisions difficiles.

Michelle Grover. (Photo Twilio)

Michelle Grover, qui est maintenant CIO de la plate-forme de communication cloud Twilio, travaillait également dans l’équipe de Nelson à l’époque, dirigeant l’équipe TripIt après son acquisition en 2011 par Concur. Elle remercie Nelson pour l’avoir écoutée, elle et son équipe, lorsque Concur migrait vers le cloud.

Il a demandé à ses responsables techniques, qui avaient ignoré les commentaires de sa petite équipe, de les inclure dans les conversations, de prendre en compte leurs besoins et d’apprendre de leur expérience.

En tant que femme de couleur occupant un poste de direction technique, Grover a déclaré qu’elle apprécie que Nelson ait toujours reconnu la valeur de l’expérience et de l’expertise, sans distinction de race ou de sexe.

«Vous devez toujours faire vos preuves, mais je suis généralement dans une situation où je dois faire le triple de faire mes preuves. Quelqu’un pense toujours que je n’ai pas ma place là-bas », a-t-elle déclaré. “Il n’a pas fait ça. Il n’y a même jamais pensé. Il a dit : ‘Hé, tu vas bien’, puis a cherché toutes les occasions pour s’assurer que j’étais au bon endroit.

Un conseil pour Stewart Butterfield de Slack ? Pour compléter notre interview en podcast, nous avons demandé à Nelson s’il avait des conseils à donner au PDG de Slack sur la façon de travailler avec le PDG de Salesforce, Marc Benioff.

“Assurez-vous de comprendre votre entreprise et de la placer dans le contexte de la vision de Marc, serait mon plus grand conseil”, a-t-il déclaré. « Assurez-vous de savoir ce que vous faites dans votre entreprise, puis écoutez Marc, car il a la vision, puis mariez ces deux choses ensemble. »

Podcast édité par Curt Milton; Musique de Daniel LK Caldwell.