Le nouveau PDG de Twitter, Parag Agarwal: le PDG de Tesla, Elon Musk, salue les talents d’origine indienne dans la technologie américaine

Agarwal a rejoint Twitter en 2011, devenant directeur technique en 2017 (bien que l’annonce ait été faite en mars 2018).

Le PDG de Tesla, Elon Musk, a fait l’éloge du talent d’origine indienne qui a assumé un rôle de leadership aux États-Unis après la nomination de Parag Agrawal au poste de PDG de Twitter.

Répondant à un tweet sur la façon dont certaines des plus grandes entreprises technologiques du monde telles que Google, Microsoft et IBM sont dirigées par des personnes d’origine indienne, Musk a déclaré : « Les États-Unis bénéficient grandement des talents indiens !

Agrawal, 37 ans, est devenu le dernier d’une longue lignée de personnes d’origine indienne à reprendre une grande entreprise technologique aux États-Unis. Il suit les traces de Sundar Pichai, PDG d’Alphabet, société mère de Google, et de Satya Nadella, PDG de Microsoft. Des personnalités comme Nikesh Arora, PDG de Palo Alto Networks, et George Kurian, président et PDG de la société de stockage de données NetApp, sont également devenus des chefs de file en tant qu’entrepreneurs technologiques d’origine indienne aux États-Unis.

Lundi, le PDG de Twitter, Jack Dorsey, a annoncé qu’Agarwal prendrait le relais en tant que PDG de l’entreprise tout en annonçant son départ. Dorsey, qui a cofondé Twitter, a dirigé le site Web de microblogging pendant le régime tumultueux de Donald Trump et a également survécu à une offre d’éviction en 2020.

– Elon Musk (@elonmusk) 29 novembre 2021

Cependant, Agarwal prend le relais à un moment où l’entreprise cherche à éviter les batailles sur la liberté d’expression et à se développer. La société a également été critiquée pour ne pas avoir réussi à arrêter la prolifération de fausses informations sur la plateforme.

Parlant de son successeur dans son courrier aux employés, Dorsey a écrit : « Il dirige avec cœur et âme, et c’est quelqu’un avec qui j’apprends quotidiennement. Ma confiance en lui en tant que PDG est profonde. »

Dans sa lettre aux employés publiée sur Twitter, Agarwal a écrit : « Le monde nous regarde en ce moment, encore plus qu’avant. »

« C’est parce qu’ils se soucient de Twitter et de notre avenir, et c’est un signal que le travail que nous faisons ici est important. Montrons au monde tout le potentiel de Twitter.

