Le nouveau PDG de Twitter, Parag Agrawal : résistera-t-il aux progressistes ?

Le nouveau PDG de Twitter n’est pas un idéologue de gauche, mais cela ne signifie pas qu’il va tenir tête aux progressistes qui veulent armer davantage la plate-forme de médias sociaux.

ARTICLE DE MEMBRE NRPLUS

J

ack Dorsey quitte son poste de PDG de Twitter, qu’il a co-fondé avec trois partenaires en 2006. Le milliardaire assiégé de la Silicon Valley, une figure controversée parmi les progressistes et les conservateurs, a publié lundi une vague déclaration expliquant que « maintenant est le bon moment » pour que « cette entreprise se sépare de son fondateur et de ses fondateurs ». Étonnamment, Dorsey a omis de donner plus de détails sur les raisons de sa démission. Mais étant donné les critiques de plus en plus énergiques que les pratiques de modération de contenu de Twitter ont invitées des deux côtés de l’allée idéologique – trop sévère pour la droite, pas assez sévère pour…

Lien source