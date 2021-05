Le nouveau «personnage créé» du prince Harry le «distancera» des actes répréhensibles antérieurs | Royal | Nouvelles

Selon un expert royal, le duc de Sussex a tenté de créer un nouveau personnage dans le but de mettre une certaine distance entre lui et être “ l’héritier ” du duc d’Édimbourg, connu pour ses gaffes effrontées et ses one-liners.

Thomas Mace-Archer Mills, fondateur de la British Monarchists Society, a déclaré au Daily Star: “Le duc de Sussex a choisi d’ignorer et d’oublier ses gaffes moins que favorables en les enterrant sous plusieurs couches de politiquement correct et réveillé amorti, dans un espoir que son personnage nouvellement créé l’éloignera de tout acte répréhensible ou offense qu’il a causé lorsque ses gaffes ont été sciemment faites. “

M. Mace-Archer Mills a ajouté qu’il n’y a plus “rien de drôle” chez Harry et que le duc, contrairement à son grand-père, est maintenant incapable d’utiliser l’humour en sa faveur.

Il a dit “non seulement les temps ont changé, le prince Harry aussi”.

L’expert royal a poursuivi en disant que le royal était autrefois un «garçon», mais a affirmé que le «gars heureux, chanceux», était introuvable depuis qu’il a démissionné de la famille royale.

Après la mort du prince Philip le mois dernier, Harry a rendu hommage à son grand-père et a déclaré qu’il était “le maître du barbecue, la légende de la plaisanterie et effronté jusqu’à la fin”.

Cependant, M. Mace-Archer Mills a déclaré que le décès de Philip était la fin des «grandes gaffes» de Windsor.

Il a dit: «S’il y avait des aspirations de la part de Harry d’être l’héritier de la« légende des plaisanteries »de Philip, alors ces mêmes aspirations sont malheureusement mal interprétées, mal comprises et malavisées – un échec.

“Avec le décès du prince Philip, ainsi est allé la dernière des grandes gaffes de Windsor.”

Mais M. Mace-Archer Mills a déclaré qu’Harry auparavant “relatable et amusant” est maintenant un “chef partisan, diviseur, parlant qui châtie et fait la leçon à son pays d’origine et rabaisse sa famille”.

Meghan et Harry ont choqué le monde lorsqu’ils ont annoncé leur démission en tant que membres de la famille royale.

Depuis son départ, le couple a fait plusieurs commentaires explosifs sur son passage au sein du cabinet.

Lors de l’entretien à la bombe avec Oprah Winfrey en mars, le duc et la duchesse ont également accusé un royal sans nom, et non la reine ou son défunt mari, le prince Philip, d’avoir exprimé des inquiétudes quant à la couleur sombre de la peau de leur fils Archie avant sa naissance.

Meghan a également déclaré à l’animatrice de l’émission de discussion qu’elle avait demandé de l’aide lorsqu’elle était suicidaire, mais a affirmé que la famille royale ne lui avait apporté aucun soutien.

La semaine dernière, Harry a également expliqué au podcast Armchair Expert qu’il ne voulait pas transmettre la douleur de sa propre expérience à son fils et à sa future fille.

Harry a déclaré: “Je ne pense pas que nous devrions pointer du doigt ou blâmer qui que ce soit, mais certainement en ce qui concerne la parentalité, si j’ai ressenti une forme de douleur ou de souffrance à cause de la douleur ou de la souffrance que peut-être mon père ou mon père les parents avaient souffert, je vais m’assurer de briser ce cycle pour ne pas le transmettre, au fond.

«C’est beaucoup de douleur et de souffrance génétiques qui se transmettent de toute façon, donc nous, les parents, devrions faire de notre mieux pour essayer de dire: ‘Vous savez ce qui m’est arrivé, je vais m’assurer que ce n’est pas le cas’ ça ne t’arrive pas. ‘”

Depuis sa démission, le couple a signé des accords de plusieurs millions de dollars avec Spotify et Netflix.