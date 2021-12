Le nouveau personnage de King Of Fighter ressemble au favori des fans K9999

Krohnen ou Clone ? Capture d’écran : SNK/YouTube

SNK a révélé un nouveau personnage KOF XV nommé Krohnen. Les fans de longue date de King of Fighters ont souligné que Krohnen n’avait pas l’air nouveau du tout. Il ressemble à un combattant qui a mystérieusement disparu il y a des années.

Ce « nouveau venu » ressemble à K9999, un personnage que SNK a retiré du coq KOF, prétendument pour des raisons juridiques. Débutant dans The King of Fighters 2001, K9999 semblait être basé sur Tetsuo d’Akira. Les noms et les lignes des mouvements de K9999 provenaient de l’anime Akira. Si cela ne suffisait pas, SNK a même fait appel à Nozomu Sasaki, qui a exprimé Tetsuo dans Akira, pour également exprimer K9999.

K9999 était-il un hommage ou un éventuel procès ? Pour une raison quelconque, le personnage a disparu de la liste KOF et remplacé par le personnage appelé Nameless.

Ce n’est apparemment qu’en 2016, lorsque Yasuyuki Oda a été interrogé sur le personnage à la Gamescom, qu’un employé de SNK a même prononcé le nom du personnage en public lorsqu’Oda a répondu: « Peut-être qu’un jour nous découvrirons ce qui est arrivé au partenaire d’Angel, K9999 . «

Mais Krohnen et K9999 sont-ils le même personnage ? Le nouveau combattant ressemble certainement à son prédécesseur AWOL, cheveux bleus, bras polymorphe et tout. Voici une comparaison entre les deux combattants :

Les mouvements sont certainement similaires, sinon les mêmes. Krohnen pourrait-il être un clone ou un parent ?

Si Krohnen est K9999 – ou une itération ultérieure ou un clone du personnage – les joueurs seront sans aucun doute heureux. Ce serait un bon moyen de ressusciter un favori des fans après toutes ces années d’absence au combat.