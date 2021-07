Le nouveau personnage de Matt Ryan, plus un aperçu du mariage AvaLance (VIDEO) ⋆ .

La saison 6 de Legends of Tomorrow n’est peut-être pas encore terminée, mais nous savons déjà à quoi nous attendre à son retour à l’automne !

Dans le cadre de l’émission [email protected] panel, producteur exécutif et co-showrunner Phil Klemmer a révélé que nous allons devoir dire au revoir à John Constantine – mais pas à Matt Ryan ! “Alors que l’arc de John Constantine dans la série touche à sa fin dans la saison 6, le voyage de Matt Ryan avec les légendes n’est pas terminé”, a-t-il déclaré. C’est parce que Ryan sera toujours une série régulière dans la saison 7, jouant simplement un nouveau personnage: le Dr Gwyn Davies, décrit comme “un scientifique excentrique du début du 20e siècle qui pourrait être le seul espoir de l’équipe la saison prochaine”.

“Comme tous ceux qui l’aiment le savent, à la fin, John Constantine marchera seul sur son chemin. Le moment est venu pour John de se séparer des Legends et pour moi de se séparer de John », a déclaré Ryan. “Je suis vraiment ravi de créer ce nouveau rôle dans la série et de m’amuser avec – découvrir comment ce nouveau personnage s’intègre et cause des problèmes aux Legends.”

Un autre changement pour les Légendes de la saison 7 concerne une autre habituée de la série, Amy Louise Pemberton, la voix de l’IA de Waverider Gideon. Elle est apparue sous une forme physique à quelques reprises au fil des ans, mais maintenant nous allons la voir comme une version en chair et en os de Gideon dans le monde réel.

Quant à ce qui reste à venir cette saison, Caity Lotz (qui joue Sara Lance) a présenté une bande-annonce taquinant les épisodes restants. Et oui, nous avons un aperçu du mariage d’AvaLance, mais ce n’est malheureusement pas un jour entièrement heureux. Sara et Ava (Jes Macallan) échangent leurs vœux, mais ensuite Nate (Nick Zano), officiant, commet l’erreur de vérifier qu’il n’y a pas d’objections… et une certaine menace que Sara pensait avoir vu la dernière fois se présente. Après cela, il y a une compétition contre des quilleurs extraterrestres, des champignons magiques, des jeux de société et une allumette pour savoir pourquoi nous sommes sur le point de perdre Constantine. Regardez-le ci-dessous.

De plus, les 21 pistes de DC’s Legends of Tomorrow: The Mixtape (chansons de la bande originale de la télévision), avec les moments musicaux les plus mémorables de l’émission, sortiront le 20 août sur Spotify, iTunes, YouTube, Amazon, et plus encore.

Legends of Tomorrow, Saison 6, dimanches, 8/7c, The CW

Legends of Tomorrow, première de la saison 7, mercredi 13 octobre, 8/7c, The CW