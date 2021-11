Le nouveau personnage de Valorant, Chamber, est lancé aujourd’hui

Bonjour! Aujourd’hui, valeureux obtient un tout nouvel agent ajouté à la distribution dans le cadre du patch 3.10. Ils s’appellent Chambre, un concepteur d’armes français, est le dix-septième personnage à être jouable dans le jeu. Cela vient avec le chapitre de contenu Undercity Nights avec la gigantesque campagne Arcane de Riot Game, qui a conduit à de nouveaux produits cosmétiques et à du contenu dans le jeu dans le catalogue de titres de Riot.

Chamber est un personnage Sentinel doté d’un éventail de capacités défensives qui jouent avec son passé de créateur d’armes sophistiquées. Ces capacités sont les suivantes :

Son Q lui permet d’équiper un pistolet lourd personnalisé. Son E a des ancres de téléportation de lieu de chambre, qui peuvent être ramassées remplacées pour un transport rapide à travers la carte. La capacité C de Chambers lui fait lancer une carte de visite qui déploie un champ de ralentissement sur le sol où il frappe. Sa capacité ultime permet à Chamber de tirer son fusil de sniper personnalisé. Lorsque vous tuez avec cette arme, un champ de ralentissement est placé sous l’ennemi tué, vous permettant de ralentir considérablement l’approche des poussées de groupe.

Chamber ne vient pas seul à Valorant, il y a aussi la nouvelle file d’attente compétitive 5v5 qui permet aux joueurs de n’importe quel rang de faire équipe et de s’efforcer de gagner des matchs en équipe. La justification de Riot pour ajouter ceci est leur objectif de réduire le smurfing – la pratique des joueurs de rang supérieur créant des comptes de faible rang.

La déclaration écrite dans les notes de mise à jour est la suivante : « Dans un effort pour réduire le smurfing, nous supprimons toutes les restrictions classées des groupes à 5 piles dans la file d’attente compétitive. Nos données ont montré que la raison la plus courante pour laquelle les joueurs schtroumpferent est parce qu’ils veulent jouer avec leurs amis en dehors des limites de nos restrictions de classement actuelles. La suppression de ces limites pour les 5 piles en particulier, signifie que vous pouvez jouer avec vos amis quelles que soient les restrictions qui existent pour les petites tailles de groupes dans la file d’attente compétitive.

Cela s’accompagne d’ajustements de classement spécifiques visant à réduire la disparité de compétences entre deux équipes, ainsi que la suppression totale de la file d’attente compétitive à 4 joueurs, ce qui a conduit à de nombreux jeux frustrants pour le seul joueur qui ne fait pas partie de la pré- groupe formé.

Ce package, ainsi que de nombreuses corrections de bogues parsemées sur le dessus, fait que le patch 3.10 semble être un excellent ajout au FPS tactique de Riot Game. Nous devrons attendre et voir si les ajustements apportés aux matchs compétitifs 5v5 fonctionnent comme prévu, ou si cela exposera de nouveaux problèmes aux joueurs cherchant à attraper leurs amis et à se lancer dans une partie rapide de Valorant.

Dans le cadre de l’énorme poussée de Riot autour d’Arcane, ils ont récemment ajouté Jinx à Fortnite dans le cadre d’une collaboration plus large Riot x Epic Games. Cela a également entraîné l’apparition de nombreux jeux de Riot, notamment League of Legends, Legends of Runeterra et Valorant, sur Epic Games Store.