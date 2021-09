Le nouveau personnage noir de Ragnarok taquine une histoire juteuse

Ah, ça. C’est magnifique.Capture d’écran : Sony / Kotaku

Santa Monica Studio avait déjà ma hache avant même de révéler la nouvelle bande-annonce de God of War Ragnarok lors du PlayStation Showcase. Mais maintenant, il a aussi ma curiosité après avoir montré un personnage nommé Angrboda à la fin de sa première bande-annonce de gameplay.

« Vous aurez votre réponse bien assez tôt », dit-elle avec un sourire. “Eh bien, certains d’entre eux.” C’est tout ce que la nouvelle bande-annonce m’a donné, avec un bref aperçu de ses superbes locs. Ensuite, l’écran est devenu noir.

Angrboda, mon bien-aimé, je suis impatient et j’ai besoin de réponses maintenant. Alors, j’ai commencé une plongée dans les traditions.

D’abord, j’ai cherché ce que son nom signifie. Angrboda est « celui qui annonce le malheur ». Le nom Angrboda est dérivé de l’ancienne version nordique de son nom, Angrbotha. « Angr » signifie malheur et « les deux » signifie annoncer, selon le dictionnaire. Cela pourrait servir d’outil de souris mystérieux pour son rôle dans God of War Ragnarok.

La deuxième chose que j’ai découverte est qu’Angrboda est un géant du givre, ou un jötunn. Cette tradition pourrait être liée à l’histoire plus large de God of War. Peut-être a-t-elle réussi à fuir le Royaume du Milieu et a-t-elle survécu à Odin en anéantissant la race Jötnar par peur de Ragnarok avant les événements du premier match ? Aux côtés de Kratos, papa de la guerre, Angrboda pourrait jouer un rôle essentiel dans l’éducation d’Atreus sur son héritage de géant du givre. N’oubliez pas que lui et le Serpent du Monde sont les derniers géants du givre à Midgard.

La dernière chose que j’ai découverte lors de ma plongée dans les traditions d’Angrboda, c’est qu’elle est l’une des épouses de Loki, ou plus exactement, qu’il est l’un de ses époux, selon le paganisme du Nord. En plus d’être une guerrière badass d’Iron Wood, apparemment, dans sa culture, les mariages multiples ne sont pas inhabituels.

Nous aimons une reine polyamoureuse.

Elle est appelée la “mère des monstres” car dans le mythe nordique, elle a donné naissance à Fenrir le loup, Jörmungand le serpent Midgard et Hel le souverain des morts. God of War Ragnarok prendra sans aucun doute quelques libertés dans la représentation d’Angrboda, tout comme ils l’ont fait avec ses autres personnages. Si ma plongée dans les traditions a quelque chose à faire, Angrboda sera un ajout très apprécié aux personnages déjà empilés de la série God of War. Ce n’est pas seulement sa tradition intrigante, mais parce qu’elle est noire.

Je ne pense pas innover en disant que le jeu est très blanc. Même lorsque nous obtenons des personnages noirs, les studios ne réussissent pas toujours du premier coup. Insomniac est dans leur sac en ce moment avec l’annonce de Wolverine et Spider-Man 2, mais même eux n’ont pas complètement compris Miles Morales du premier coup. Heureusement, ils ont finalement réalisé qu’ils avaient fait une coupe de cheveux à mon homme dans le premier Spider-Man. Le chef de file Miles a décidé qu’il devrait arrêter de jouer avec n’importe quel Great Clips dans le quartier de Peter Parker et a obtenu une doublure et un joli fondu dans un salon de coiffure hors écran à Miles Morales.

Chaque fois qu’un jeu décide d’ajouter un peu d’assaisonnement à son groupe de personnages en ajoutant des Noirs, je mange cette merde. Ce n’est pas différent avec la série God of War désormais imprégnée de norses. La Gamer’s Stacy Henley m’a devancé en disant cela, mais il convient de répéter que les Noirs n’ont pas commencé à exister au cours de la dernière décennie. Nous avons été ici. Et lorsque des jeux comme Hades reconnaissent cette réalité en créant des personnages mythologiques comme Athena Black, nous le voyons et cela compte. Ces personnages aident à affirmer que cela ne devrait jamais être une option pour les Noirs de ne pas exister dans le monde.

Ce n’est pas non plus comme si elle existait dans le vide. Il y a déjà beaucoup de discours de fans qui disent que le protagoniste Kratos lui-même est également noir. Christopher Judge, un Noir, exprime Kratos. Le regretté lutteur Shad Gaspar (également Black), a fait la capture de mouvement de Kratos. Kratos est noir aussi… il a juste besoin d’une lotion Burt Bees. Je ne fais pas les règles. Tout cela pour dire qu’il y a de la place pour Angrboda dans God of War et le barbecue. Je revendique Atreus aussi, ne me testez pas.

Je n’ai pas vérifié en ligne pour voir s’il y a un discours sur son inclusion dans God of War Ragnarok et honnêtement, je ne peux pas être dérangé. Tout ce que je sais, c’est que Laya DeLeon Hayes, l’acteur qui donnera vie à Angrboda, est une brioche à la cannelle qui obtiendra ses fleurs de la communauté des joueurs noirs. Nous la récupérerons si elle est confrontée à un problème.

Angrboda, si par ma vie ou ma mort je peux te protéger, je le ferai. Mon cœur t’appartient.