Le nouveau personnage Tsareena se joindra à l’action ; Mouvements expliqués

Un type herbe arrive en jeu.

La société Pokemon a taquiné une vidéo montrant les capacités de Tsareena, un personnage à venir dans Pokemon Unite.

Tsareena sera ajoutée le 9 décembre et sera gratuite pour une durée limitée. La société a fait cela pour inciter les utilisateurs à se connecter et à jouer au jeu. Cela semble être un accord équitable, nous ne pouvons donc pas nous plaindre. Le nouveau Pokémon de type herbe sera un polyvalent. Cela fait longtemps maintenant que The Pokemon Company a ajouté un nouveau polyvalent au jeu.

Tsareena bouge



Une vidéo présentant les mouvements du Pokémon confirme qu’elle a Triple Axel, Grassy Glide et Unite Move, Trop Kick. Selon la vidéo, Tsareena a deux mouvements de glissement/dash. Le premier mouvement ressemble à un excellent mouvement de combat d’équipe. Tsareena glisse à travers le Pokémon ennemi et revient avec l’ennemi. Cette capacité étourdit également l’unité ennemie pendant une courte durée.

Un autre mouvement la montre sauter en l’air et piétiner dans un AOE. Cela doit être pour étourdir plusieurs unités ennemies et infliger des dégâts. Tsareena a également un Triple Axel, où elle se déplace trois fois de manière circulaire. Cela ressemble à un mouvement AOE endommageant les unités ennemies proches. Le type herbe a un deuxième mouvement de tiret, où il se précipite à travers l’ennemi, le ralentissant.

L’Unite Move a l’air exceptionnel, où Tsareena ramasse un Pokémon ennemi dans les airs, le frappe plusieurs fois, puis le claque violemment dans le sol. Il semble qu’elle infligera d’énormes dégâts aux Pokémon et aux autres unités d’une zone d’effet au sol.

Tsareena ressemble à un ajout prometteur à l’équipe polyvalente qui manque de Pokémon forts, à l’exception de Lucario.

Image caractéristique : Pokémon Unite